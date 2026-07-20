عدسات الكاميرا تكشف كواليس الشجار العنيف بين باريديس وغافي في نهائي المونديال

أظهرت مقاطع فيديو ولقطات مصوّرة جديدة، التُقطت من زوايا مختلفة، السبب الحقيقي وراء المشادة العنيفة التي اندلعت بين النجم الأرجنتيني لياندرو باريديس والإسباني بابلو غافي، فور انتهاء المباراة النهائية لكأس العالم 2026.



وكانت اللقطات التلفزيونية الأولى قد ركّزت على اشتباك بالأيدي بين باريديس وثنائي المنتخب الإسباني إريك غارسيا وبابلو غافي، إذ أقدم اللاعب الأرجنتيني على دفع غافي وإسقاطه أرضاً، في لقطة بدت غامضة ومن دون مبرّر واضح في بادئ الأمر.



إلا أنّ مقاطع فيديو أخرى، التُقطت من زوايا مختلفة، كشفت عن تفاصيل بداية الأزمة، إذ بدأت المشاحنة عندما وجّه المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا لكمة مفاجئة إلى صدر اللاعب الإسباني رودري، أثناء ركض الأخير احتفالاً بالتتويج باللقب العالمي.



ودفع هذا التصرّف رودري إلى التوقّف فوراً ومواجهة مولينا، ليتدخّل سريعاً زميلاه إريك غارسيا وبابلو غافي للدفاع عنه.



وتطوّر الموقف مع تدخّل لياندرو باريديس، ما أدى إلى تفاقم الشجار واندلاع الاشتباك بالأيدي الذي تصدّر المشهد الإعلامي عقب نهاية المباراة النهائية للمونديال.