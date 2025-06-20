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ليفربول يتعاقد رسميا مع الألماني فيرتس في ثالث أغلى صفقة
2025-06-20 | 15:56
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ليفربول يتعاقد رسميا مع الألماني فيرتس في ثالث أغلى صفقة
تعاقد نادي ليفربول مع المهاجم الألماني فلوريان فيرتس قادما من باير ليفركوزن وفق ما أعلن الجمعة، وذلك في صفقة قياسية بالنسبة للدوري الإنكليزي لكرة القدم قدرتها وسائل الإعلام المحلية بين 135 و150 مليون يورو بما فيها المكافآت.
وقال ليفربول في بيان "وقّع صانع الألعاب البالغ 22 عاما عقدا طويل الأمد مع الـ+ريدز+ بعد الموافقة على الشروط الشخصية واجتياز الفحص الطبي بنجاح. أصبح فيرتس أحدث لاعب ينضم إلى فريق المدرب (الهولندي) آرنه سلوت هذا الصيف، حيث سيجتمع مجددا بزميله السابق في ليفركوزن جيريمي فريمبونغ"، في إشارة إلى الظهير-الجناح الهولندي القادم مؤخرا إلى بطل الدوري الممتاز.
وقيمة الصفقة التي لم يؤكدها أي من الناديين، ستجعل الجناح الألماني ثالث أغلى صفقة في تاريخ اللعبة، خلف البرازيلي نيمار (222 مليون يورو من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017) والفرنسي كيليان مبابي (180 مليون يورو من موناكو إلى سان جرمان في 2018).
ونقل موقع بطل الدوري الممتاز للموسم المنصرم عن فيرتس الذي قاد ليفركوزن في الموسم قبل الماضي إلى ثنائية الدوري والكأس من دون هزيمة والوصول إلى نهائي "يوروبا ليغ"، قوله "أشعر بسعادة غامرة وفخر كبير. حُسَمَ الأمر أخيرا وكنت أنتظر ذلك منذ فترة طويلة. أخيرا حُسِمَ الأمر وأنا سعيد جدا".
وتابع "أنا متحمس جدا لخوض مغامرة جديدة. كان هذا أيضا من أهم أولوياتي: أريد تجربة شيء جديد تماما، الانتقال من الدوري الألماني والانضمام إلى الدوري الإنكليزي الممتاز. سأرى كيف سأؤدي هناك. آمل أن أقدم أفضل ما لدي"، كاشفا "تحدثت أيضا مع بعض اللاعبين الذين لعبوا هناك، وأخبروني أنه (الدوري الممتاز) مثالي بالنسبة لي، كل ملعب فيه مثالي، ويمكنك الاستمتاع بكل مباراة. أتطلع حقا بفارغ الصبر لخوض مباراتي الأولى".
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