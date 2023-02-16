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هذه الأطعمة تعزز صحتكم العقلية... تعرفوا إليها!

صحة وتغذية
2023-02-16 | 08:04
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هذه الأطعمة تعزز صحتكم العقلية... تعرفوا إليها!
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هذه الأطعمة تعزز صحتكم العقلية... تعرفوا إليها!

أطعمة مفيدة لصحتكم العقلية

قد يؤثر إختياركم للأطعمة على صحتكم العقلية. فبعض أنواع الطعام كفيلة في تحسين وظائف المخ وقد تساعدكم في محاربة الأمراض المعرفية أيضًا.

إليكم في ما يلي 8 أطعمة مفيدة لصحتكم العقلية:

- سمك السلمون: الذي يحتوي على أوميغا 3 المعزّز لقدرة التعلم والذاكرة، كما يحتوي على كمية عالية من فيتامين د الذي يرتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب. 

- الدجاج: الذي يساعد جسمكم على إنتاج السيروتونين، المفيد لإدارة مزاجكم ومحاربة الاكتئاب والمساعدة في الحفاظ على قوة ذاكرتكم.

- الحبوب الكاملة: تندرج العديد من أنواع الطعام تحت هذه الفئة، مثل الفول وفول الصويا والشوفان والأرز البري. وتحتوي الأطعمة المصنفة على أنها حبوب كاملة على كربوهيدرات معقدة، مما يؤدي إلى إنتاج الكلوكوز بشكل أبطأ، كمصدر للطاقة أكثر تناسقًا وثباتًا.

- الأفوكادو: يعتبر الأفوكادو غنيّاً بفيتامين K وحمض الفوليك، مما يساعد على حماية عقلكم من السكتة الدماغية. كما أنه يعزز ذاكرتكم وتركيزكم.

- السبانخ: توفر السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى كميات صلبة من حمض الفوليك لدماغكم، والذي ثبت أنه رادع كبير للاكتئاب.

- اللبن: يعتبر اللبن من المصادر الممتازة للبروبيوتيك المرتبط بصحة الجهاز الهضمي كما يقلل من التوتر والقلق.

- المكسرات: تحتوي المكسرات على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على محاربة الاكتئاب. 

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات عالية من الفلافونويد ، وهو نوع من مضادات الأكسدة. وقد ثبت

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