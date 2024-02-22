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ما الذي يسبب الحازوقة وكيف نتخلص منها؟... في هذه الحالة أطلب الرعاية الطبية!

ما الذي يسبب الحازوقة وكيف نتخلص منها؟... في هذه الحالة أطلب الرعاية الطبية!







لكن في بعض الأحيان يمكن أن تستمر حالة الحازوقة العنيدة لمدة دقائق أو حتى ما يصل إلى ساعة. إذا كنت في العمل أو في موقف اجتماعي، فقد يكون الأمر محرجًا ومزعجا.



ولفهم سبب الحازوقة وكيفية التخلص منها بشكل أفضل، تواصلت قناة Fox News Digital مع طبيبين خبيرين في هذه الحالة.



ما الذي يسبب الحازوقة؟

الحازوقة هي انقباض لا إرادي وسريع لعضلة الحجاب الحاجز والعضلات الموجودة بين الأضلاع التي تعمل على توسيع الرئتين للتنفس، يليها مباشرة إغلاق مزمار الحنجرة، وفق ما نقل موقع



وقال مارك لوفمان، دكتور في الطب، وهو طبيب أسرة معتمد من مجلس إدارة كوك كاونتي هيلث في شيكاغو، إلينوي، إن هذه هي السديلة العضلية التي تغلق مجرى الهواء بعد البلع.



وأضاف: "إن إغلاق الجزء الأوسط من الحنجرة هو ما يسبب صوت "hic"... ومعظم نوبات الحازوقة قصيرة الأمد ولا تدعو للقلق".



"وترتبط النوبات الأطول بمجموعة واسعة من الحالات، تتراوح من الحميدة إلى الخطيرة، على الرغم من أننا في بعض الأحيان لا نجد أبدًا سببًا لنوبات الحازوقة المستمرة"، وفقًا لما ذكره لوفمان.



وأشار إلى أن بعض الناس لديهم قابلية أكبر للتأثر من غيرهم.



وقال: "إن الحازوقة الروتينية هي الأكثر شيوعا بين الرجال الأكبر سنا والأطول... وهناك بعض النظريات حول سبب ذلك - ربما يؤثر نوع الجسم الطويل على الأنسجة العصبية والعضلية المختلفة، ولكن لا أحد يعرف على وجه اليقين."



نصائح للتخلص من الحازوقة

بدورها، قالت ناتاشا بهويان، طبيبة الأسرة في وان ميديكال في فينيكس، أريزونا، إنه على الرغم من وجود علاجات منزلية للحازوقة، إلا أن هناك أدلة متغيرة حول ما هو فعال بالفعل.



وقالت: "الحازوقة هي في الأساس رد فعل منعكس، لذا فإن العديد من العلاجات تحاول مقاطعة الإشارات المسببة لهذا الانعكاس... وهذا هو السبب في أن العديد من العلاجات تنطوي على طرق غريبة للشرب أو الأكل."



وعلى الرغم من عدم وجود تجارب سريرية على العلاجات المنزلية، أشار لوفمان إلى أن بعض المرضى وجدوا بعض الفوائد من العديد من الطرق.



واقترح أن تتمثل إحدى الإستراتيجيات في حبس أنفاسك لمدة خمس أو حتى 10 ثوانٍ.



وهناك فكرة أخرى تتمثل في تجربة مناورة فالسالفا، والتي تتم عادة عن طريق إغلاق الفم وإغلاق الأنف أثناء طرد الهواء، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.



إن احتساء أو غرغرة الماء المثلج، أو قضم الليمون، أو ابتلاع ملعقة صغيرة من السكر الجاف أو سحب لسانك هي علاجات منزلية أخرى اقترحها لوفمان.



وقال الطبيب: "ضع في اعتبارك أن الحازوقة تكون دائمًا محدودة ذاتيًا وستتوقف بغض النظر عما تفعله، لذا فإن أي علاج سيبدو فعالاً في النهاية لأن الحازوقة تتوقف من تلقاء نفسها".



وعندما يتعلق الأمر بالتكتيك القديم المتمثل في "إخافة شخص ما" لإخراجه من حالة الحازوقة، قال لوفمان إن هذا مجرد فولكلور وربما لا ينجح.



وأضاف: "لكن الحازوقة ستتوقف من تلقاء نفسها دائمًا على أي حال، لذا فإن تخويف شخص ما قد يبدو فعالاً في بعض الأحيان".



وقال لوفمان إن الخيارات الغذائية يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في السيطرة على الحازوقة، وخاصة الإفراط في تناول الطعام.



متى يجب عليك طلب الرعاية الطبية؟

وقال لوفمان إنه يُنصح بالتماس العناية الطبية إذا استمرت الحازوقة لساعات في كل مرة، أو كانت متكررة بشكل متكرر أو تتداخل مع الوظيفة الأساسية.



وفي حين أن الحازوقة قصيرة الأمد وحميدة تمامًا في معظم الأوقات، إلا أن النوبات المستمرة ترتبط ببعض الحالات الصحية المزمنة والخطيرة في بعض الأحيان.



ويمكن أن تشمل هذه الاضطرابات العصبية المركزية، والسكري، وأمراض الكلى، ومشاكل المريء، وفقًا لمايو كلينك.



ويمكن لمقدم الخدمة الطبية تقييم الوضع بشكل أكبر.

معظمنا يصاب بالحازوقة من وقت لآخر، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تكون مزعجة، إلا أنها عادة ما تختفي من تلقاء نفسها قبل مرور وقت طويل.لكن في بعض الأحيان يمكن أن تستمر حالة الحازوقة العنيدة لمدة دقائق أو حتى ما يصل إلى ساعة. إذا كنت في العمل أو في موقف اجتماعي، فقد يكون الأمر محرجًا ومزعجا.ولفهم سبب الحازوقة وكيفية التخلص منها بشكل أفضل، تواصلت قناة Fox News Digital مع طبيبين خبيرين في هذه الحالة.ما الذي يسبب الحازوقة؟الحازوقة هي انقباض لا إرادي وسريع لعضلة الحجاب الحاجز والعضلات الموجودة بين الأضلاع التي تعمل على توسيع الرئتين للتنفس، يليها مباشرة إغلاق مزمار الحنجرة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقال مارك لوفمان، دكتور في الطب، وهو طبيب أسرة معتمد من مجلس إدارة كوك كاونتي هيلث في شيكاغو، إلينوي، إن هذه هي السديلة العضلية التي تغلق مجرى الهواء بعد البلع.وأضاف: "إن إغلاق الجزء الأوسط من الحنجرة هو ما يسبب صوت "hic"... ومعظم نوبات الحازوقة قصيرة الأمد ولا تدعو للقلق"."وترتبط النوبات الأطول بمجموعة واسعة من الحالات، تتراوح من الحميدة إلى الخطيرة، على الرغم من أننا في بعض الأحيان لا نجد أبدًا سببًا لنوبات الحازوقة المستمرة"، وفقًا لما ذكره لوفمان.وأشار إلى أن بعض الناس لديهم قابلية أكبر للتأثر من غيرهم.وقال: "إن الحازوقة الروتينية هي الأكثر شيوعا بين الرجال الأكبر سنا والأطول... وهناك بعض النظريات حول سبب ذلك - ربما يؤثر نوع الجسم الطويل على الأنسجة العصبية والعضلية المختلفة، ولكن لا أحد يعرف على وجه اليقين."نصائح للتخلص من الحازوقةبدورها، قالت ناتاشا بهويان، طبيبة الأسرة في وان ميديكال في فينيكس، أريزونا، إنه على الرغم من وجود علاجات منزلية للحازوقة، إلا أن هناك أدلة متغيرة حول ما هو فعال بالفعل.وقالت: "الحازوقة هي في الأساس رد فعل منعكس، لذا فإن العديد من العلاجات تحاول مقاطعة الإشارات المسببة لهذا الانعكاس... وهذا هو السبب في أن العديد من العلاجات تنطوي على طرق غريبة للشرب أو الأكل."وعلى الرغم من عدم وجود تجارب سريرية على العلاجات المنزلية، أشار لوفمان إلى أن بعض المرضى وجدوا بعض الفوائد من العديد من الطرق.واقترح أن تتمثل إحدى الإستراتيجيات في حبس أنفاسك لمدة خمس أو حتى 10 ثوانٍ.وهناك فكرة أخرى تتمثل في تجربة مناورة فالسالفا، والتي تتم عادة عن طريق إغلاق الفم وإغلاق الأنف أثناء طرد الهواء، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.إن احتساء أو غرغرة الماء المثلج، أو قضم الليمون، أو ابتلاع ملعقة صغيرة من السكر الجاف أو سحب لسانك هي علاجات منزلية أخرى اقترحها لوفمان.وقال الطبيب: "ضع في اعتبارك أن الحازوقة تكون دائمًا محدودة ذاتيًا وستتوقف بغض النظر عما تفعله، لذا فإن أي علاج سيبدو فعالاً في النهاية لأن الحازوقة تتوقف من تلقاء نفسها".وعندما يتعلق الأمر بالتكتيك القديم المتمثل في "إخافة شخص ما" لإخراجه من حالة الحازوقة، قال لوفمان إن هذا مجرد فولكلور وربما لا ينجح.وأضاف: "لكن الحازوقة ستتوقف من تلقاء نفسها دائمًا على أي حال، لذا فإن تخويف شخص ما قد يبدو فعالاً في بعض الأحيان".وقال لوفمان إن الخيارات الغذائية يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في السيطرة على الحازوقة، وخاصة الإفراط في تناول الطعام.متى يجب عليك طلب الرعاية الطبية؟وقال لوفمان إنه يُنصح بالتماس العناية الطبية إذا استمرت الحازوقة لساعات في كل مرة، أو كانت متكررة بشكل متكرر أو تتداخل مع الوظيفة الأساسية.وفي حين أن الحازوقة قصيرة الأمد وحميدة تمامًا في معظم الأوقات، إلا أن النوبات المستمرة ترتبط ببعض الحالات الصحية المزمنة والخطيرة في بعض الأحيان.ويمكن أن تشمل هذه الاضطرابات العصبية المركزية، والسكري، وأمراض الكلى، ومشاكل المريء، وفقًا لمايو كلينك.ويمكن لمقدم الخدمة الطبية تقييم الوضع بشكل أكبر.