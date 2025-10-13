الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كايلي جينر تعود إلى عالم المكياج بعد حوالي 10 سنوات... هكذا شوّقت الجمهور لمجموعتها الجديدة!
موضة وجمال
2025-10-13 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كايلي جينر تعود إلى عالم المكياج بعد حوالي 10 سنوات... هكذا شوّقت الجمهور لمجموعتها الجديدة!
أثارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي حينر حماس الجمهور بعد إعلانها عن إطلاق منتجات مكياج جديدة خاصة بها من سلسلة "كينغ كايلي" (King Kylie) بعد مرور حوالي عشر سنوات على إطلاقها للمرة الأولى.
وشوّقت كايلي جمهورها من خلال سلسلة مقاطع فيديو وصور، ارتدت فيها الملابس نفسها التي ارتدتها عند إطلاق المنتجات الخاصة بها للمرة الأولى عام 2016.
وأعلنت كايلي أنها ستطلق المنتجات رسمياً يوم السبت 18 تشرين الأول المقبل، ونشرت مجموعة من الصور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل.
وأذهلت كايلي الجمهور بمجموعة جديدة من الصور التي ظهرت فيها وهي تغطي جسدها بمسحوق "الغليتر" (Glitter) وتضع تاجاً مرصعاً بالكريستال على رأسها.
وتألقت كايلي في الصور بمكياج عيون دخاني داكن مع أحمر شفاه مطفي، في خطوة تُذكر بأسلوب المكياج الذي ساهمت في ترويجه قبل عقد من الزمن.
وكتبت كايلي موجهة رسالة شكر إلى جمهورها: "أنتم السبب وراء تحقيق أكبر أحلامي التجميلية، ولما كنت هنا بعد 10 سنوات لولا دعمكم".
المصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
المكياج
حوالي
سنوات...
شوّقت
الجمهور
لمجموعتها
الجديدة!
إطلالة مبهرة... أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-03
ناصيف زيتون يُشوّق الجمهور لجديده ويطرح الفيديو الترويجي لألبومه "مني أنا"
فنّ
2025-09-03
ناصيف زيتون يُشوّق الجمهور لجديده ويطرح الفيديو الترويجي لألبومه "مني أنا"
0
أخبار دولية
2025-09-27
بعد 10 سنوات من رفعها... العقوبات الأممية ضد إيران تعود مجددا
أخبار دولية
2025-09-27
بعد 10 سنوات من رفعها... العقوبات الأممية ضد إيران تعود مجددا
0
فنّ
2025-09-15
غمرت نفسها بالألوان... ليدي غاغا تروّج لمجموعة المكياج الجديدة الخاصة بها بأسلوب درامي!
فنّ
2025-09-15
غمرت نفسها بالألوان... ليدي غاغا تروّج لمجموعة المكياج الجديدة الخاصة بها بأسلوب درامي!
0
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
2025-10-10
إطلالة مبهرة... أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد (صور)
فنّ
2025-10-10
إطلالة مبهرة... أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد (صور)
0
موضة وجمال
2025-10-10
على أنغام أغينة "للصبية الملكة"... بيرلا حرب تحتفل بفوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (صور وفيديو)
موضة وجمال
2025-10-10
على أنغام أغينة "للصبية الملكة"... بيرلا حرب تحتفل بفوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (صور وفيديو)
0
موضة وجمال
2025-10-09
"طبق الأصل عن ابنتها"... والدة كيم كارداشيان تثير حيرة الجمهور بعد إطلالتها الجديدة! (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-09
"طبق الأصل عن ابنتها"... والدة كيم كارداشيان تثير حيرة الجمهور بعد إطلالتها الجديدة! (فيديو)
0
موضة وجمال
2025-10-09
"كنت قاسية جدًا على نفسي وأصبحت ماهرة بالكذب"... فيكتوريا بيكهام واضطراب الأكل: إليكم ما كشفته للمرة الأولى
موضة وجمال
2025-10-09
"كنت قاسية جدًا على نفسي وأصبحت ماهرة بالكذب"... فيكتوريا بيكهام واضطراب الأكل: إليكم ما كشفته للمرة الأولى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
0
فنّ
2025-10-07
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)
فنّ
2025-10-07
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)
0
أخبار دولية
08:41
ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام
أخبار دولية
08:41
ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام
0
أمن وقضاء
07:56
الأمن العام: المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين صباح الأربعاء المقبل
أمن وقضاء
07:56
الأمن العام: المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين صباح الأربعاء المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
0
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
0
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
2
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
3
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
4
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
5
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
8
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More