كايلي جينر تعود إلى عالم المكياج بعد حوالي 10 سنوات... هكذا شوّقت الجمهور لمجموعتها الجديدة!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي حينر حماس الجمهور بعد إعلانها عن إطلاق منتجات مكياج جديدة خاصة بها من سلسلة "كينغ كايلي" (King Kylie) بعد مرور حوالي عشر سنوات على إطلاقها للمرة الأولى.



وشوّقت كايلي جمهورها من خلال سلسلة مقاطع فيديو وصور، ارتدت فيها الملابس نفسها التي ارتدتها عند إطلاق المنتجات الخاصة بها للمرة الأولى عام 2016.



وأعلنت كايلي أنها ستطلق المنتجات رسمياً يوم السبت 18 تشرين الأول المقبل، ونشرت مجموعة من الصور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل.



وأذهلت كايلي الجمهور بمجموعة جديدة من الصور التي ظهرت فيها وهي تغطي جسدها بمسحوق "الغليتر" (Glitter) وتضع تاجاً مرصعاً بالكريستال على رأسها.



وتألقت كايلي في الصور بمكياج عيون دخاني داكن مع أحمر شفاه مطفي، في خطوة تُذكر بأسلوب المكياج الذي ساهمت في ترويجه قبل عقد من الزمن.



وكتبت كايلي موجهة رسالة شكر إلى جمهورها: "أنتم السبب وراء تحقيق أكبر أحلامي التجميلية، ولما كنت هنا بعد 10 سنوات لولا دعمكم".