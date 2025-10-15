فيرا وانغ تتألق بإطلالة شبابية على السجادة الحمراء في نيويورك... هكذا بدت! (صور)

تألّقت مصممة الأزياء الشهيرة فيرا وانغ بإطلالة شبابية مُبهرة في حفل DKMS غالا في نيويورك.



ووقفت وانغ أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستاناً طويلاً من الدانتيل مكشوف الصدر باللون الأحمر الفاقع.



وتميّز فستان وانغ أيضاً بكشكشة من الدانتيل المتدلية، وصدرية مكشكشة، وفتحة ساق متوسطة الطول.