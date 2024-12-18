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خبراء التغذية يحذّرون: هذه الأطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة!

صحة وتغذية
2024-12-18 | 10:47
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خبراء التغذية يحذّرون: هذه الأطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة!
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خبراء التغذية يحذّرون: هذه الأطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة!

يحذر خبراء التغذية من خطورة الاحتفاظ ببعض مكونات الطعام في الثلاجة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسمم غذائي خطير قد يهدد الحياة.

وأوضحت جانفي سانغفي، وهي أخصائية تغذية سريرية ومؤثرة هندية، أن هناك ثلاثة أنواع من الأطعمة التي يُفضّل عدم وضعها في الثلاجة إطلاقًا.

- البصل

تصدّر البصل قائمة المكونات التي لا يجب تبريدها، إذ يؤدي حفظه في الثلاجة إلى تراكم الرطوبة عليه، مما يوفر بيئة مثالية لنمو العفن. وأكدت سانغفي أن استهلاك البصل المتعفن قد يسبب أعراضًا مثل التقيؤ، وآلام المعدة، والإسهال.
وذلك لأن العفن، وهو نوع من الفطريات، يمكن أن ينتج مواد كيميائية سامة تُعرف باسم الميكوتوكسينات، التي قد تكون ضارة بالصحة. لذا يُنصح بتخزين البصل في مكان بارد وجاف ومظلم، مثل الخزانة.

- الثوم

يُعتبر الثوم أيضًا من المكونات التي يجب تجنّب وضعها في الثلاجة. وأوضحت سانغفي أن التبريد يمكن أن يتسبب في إنبات الثوم وجعله مطاطيًا، مما يفقده نكهته وقيمته الغذائية.

- البطاطا

البطاطا هي المكون الثالث الذي حذرت منه سانغفي، إذ يؤدي تخزينها في الثلاجة إلى تحويل النشويات الموجودة فيها إلى سكريات، مما يمنحها طعمًا أكثر حلاوة وقوامًا رمليًا.
وقد أشار العلماء سابقًا إلى أن تبريد البطاطا النيئة قد يزيد من مخاطر تكون مواد مسرطنة عند طهيها، مما يجعل تخزينها في مكان جاف وبارد الخيار الأفضل.

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