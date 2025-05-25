مادة غذائية مستخدمة بكثرة قد تسبب العقم لدى الرجال... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

كشفت دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة Environmental Health Perspectives أن التعرّض لمحلّي سكرالوز الصناعي قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة الإنجابية لدى الرجال.وتُعد العقم لدى الذكور قضية صحية عالمية متزايدة، تؤثر على ما بين 8% و12% من الأزواج، وتُسهم في نحو نصف حالات العقم حول العالم. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الهرمونية والبيئية والوراثية التي تعيق إنتاج الحيوانات المنوية والوظائف التناسلية.وتشير الدراسة إلى أن التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، بما في ذلك الاستهلاك المرتفع للمحليات الصناعية والمشروبات المحلّاة بالسكر، تُعد من بين العوامل التي قد تساهم في ازدياد معدلات العقم.ويُشكّل سكرالوز، وهو أحد أنواع المحليات غير المغذية، 30% من سوق المحليات في الولايات المتحدة. ورغم أن له خصائص مضادة للبكتيريا ويحتوي على سعرات حرارية منخفضة، فإن هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثيراته الصحية واحتمالية تراكمه في البيئة.وتُظهر دراسات عدة وجود سكرالوز بشكل متواصل في الأنظمة المائية الحضرية، ما يجعله ملوّثًا دائمًا في البيئة المائية. وتسليط الضوء في هذه الدراسة تركّز على سكرالوز-6-أسيتات، وهو ناتج ثانوي سامّ للحمض النووي ناتج عن تصنيع السكرالوز واستقلابه داخل الجسم، وقد يفاقم من المخاطر البيئية والصحية.وعلى الرغم من وجود دراسات عديدة حول المحليات الصناعية عمومًا، إلا أن البيانات المتعلقة بالصلة بين سكرالوز والعقم لدى الرجال لا تزال محدودة وتستدعي المزيد من البحث.