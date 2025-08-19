لون أسنانكم قد يشير إلى إصابتكم بمشاكل صحية خطيرة... هذا ما كشفه أحد الخبراء!

حذّر خبير من أن تغيّر لون الأسنان بشكل ملحوظ يمكن أن يشير إلى الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.وقال ألين تشانغ إن البقع الصفراء التي تنتج عادة عن شرب كميات كبيرة من الشاي أو القهوة، يمكنها أن تشير أيضا إلى الإصابة بأمراض الكبد.وأضاف تشانغ إلى أن اللون الرمادي قد يشير إلى موت السن نتيجة لصدمة سابقة، لافتاً إلى أنه يرتبط أيضًا بحالات جهازية مثل الداء البطني، الذي يمكن أن يُعطل تكوين مينا الأسنان ويُسبب تغير لونها.وأشار تشانغ إلى أن البقع البنية على الأسنان قد تكون أيضًا علامات تحذير مبكرة لتسوس الأسنان أو التسمم بالفلور الشديد، وهي حالة ناجمة عن الإفراط في تناول الفلورايد الموجود في منتجات الأسنان أثناء نمو الأسنان.وتابع تشانغ: "من المشاكل الأخرى التي يمكن إرجاعها إلى الطفولة ظهور خطوط زرقاء أو رمادية على الأسنان، والتي قد تُعزى إلى تناول المضادات الحيوية في الصغر".ولفت تشانغ إلى أن البقع البيضاء الطباشيرية قد تُشير إلى تسوس الأسنان المبكر أو عيوب في مينا الأسنان مرتبطة بمرض الاضطرابات الهضمية.كما أضاف تشانغ أن اللون الأسود الداكن قد يشير إلى تسوس مُتقدم أو تلف أنسجة اللب، ويرتبط في الحالات النادرة بالتعرض للمعادن الثقيلة.