LBCI
LBCI

كوفيد-19 يزيد خطر الإصابة بأمراض عدة... هذا ما كشفته دراسة جديدة

صحة وتغذية
2025-08-21 | 05:00
مشاهدات عالية
كوفيد-19 يزيد خطر الإصابة بأمراض عدة... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0min
كوفيد-19 يزيد خطر الإصابة بأمراض عدة... هذا ما كشفته دراسة جديدة

كشفت دراسة جديدة أن الإصابة بكوفيد-19 ولو كانت بسيطة يمكن أن تُسبب شيخوخة الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والخرف على المدى الطويل.

ووفقًا للدراسة الفرنسية، التي شملت 2390 شخصًا من 16 دولة مختلفة، فإن الفيروس يُسرّع تطور هذه الحالة.

واكتشف الباحثون عند تحليل النتائج التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية أن هذه الحالة كانت حادة بشكل خاص لدى النساء، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد الباحثون أن متوسط الزيادة في سرعة تدفق الدم لدى النساء المصابات بأعراض خفيفة بلغ 0.55 مترًا في الثانية، و0.60 مترًا في الثانية لدى النساء المقيمات في المستشفى، و1.09 مترًا في الثانية لدى النساء اللواتي يتلقين العلاج في العناية المركزة.

وسيواصل الفريق متابعة حالات المشاركين على مدى السنوات القادمة لتحديد ما إذا كانت شيخوخة الأوعية الدموية المُتسارعة تُؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

