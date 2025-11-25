الأخبار
دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!

2025-11-25 | 14:42
أظهرت دراسة جديدة أن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد تقتصر على الإضرار بالصحة النفسية لدى المراهقين، بل تمتد لتطال القدرة على التركيز لدى مختلف الفئات العمرية.

فقد حلّلت دراسة شاملة صادرة عن جامعة غريفيث في أستراليا 71 بحثًا شمل أكثر من 98 ألف مشارك، وتبيّن أن استهلاك الفيديوهات القصيرة، التي تتراوح مدتها من ثوانٍ إلى دقائق، يرتبط بانخفاض مدى الانتباه وضعف القدرة على ضبط النفس.

وقال الاختصاصي النفسي جوناثان هايت، مؤلف كتاب “The Anxious Generation”، عبر منصة X: "كنت أظن أن الخطر الأكبر لوسائل التواصل يطال الصحة النفسية للشباب، لكن يبدو أن تدمير القدرة البشرية على التركيز قد يكون أكبر بكثير".

وفي تصريح لصحيفة "ذا بوست"، ذهب أبعد من ذلك قائلًا: "البشرية تصبح أكثر غباءً بسبب التكنولوجيا، تمامًا في اللحظة التي تصبح فيها الآلات أكثر ذكاء... بدأ الأمر عندما حمل الجميع الهواتف الذكية وبدأوا بتجاوز أي محتوى يتطلّب أربع ثوانٍ إضافية من الانتباه".

كما وجدت الدراسة أن هذا التأثير السلبي واحد لدى جميع الأعمار، وعبر جميع منصات التواصل الاجتماعي دون استثناء. ويرى الباحثون أن التعرّض المتكرر لمحتوى سريع ومحفّز بشدّة يؤدي مع الوقت إلى نوع من "الاعتياد"، يجعل الدماغ أقل قدرة على التعامل مع المهام التي تتطلّب تركيزًا طويلًا وجهدًا معرفيًا، مثل القراءة أو حلّ المشكلات أو التعلّم العميق.

وتؤكد شهادات العديد من الأساتذة أن القدرة على التركيز لدى الطلاب أصبحت تتراجع بشكل ملحوظ، في انعكاس مباشر لأنماط الاستهلاك الجديدة لمحتوى الفيديو القصير.

LBCI
صحة وتغذية
11:13

فوائد مذهلة ومخاطر خفية: هذا ما يفعله الثوم فعلًا بجسمك

LBCI
صحة وتغذية
08:00

صلة بين جين رئيسي لمرض الزهايمر والإصابة بالهذيان... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-22

لمنع التعرق المفرط... إليكم الوقت الأنسب لاستخدام مزيل العرق!

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-20

دراسة صادمة: أجهزة الـ Vape أكثر تلوّثًا بـ3000 مرة من مقعد المرحاض وهذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-20

الوكالة الوطنية: طيران مسيّر فوق اجواء المحمودية والعيشية وعربصاليم وحومين الفوقا

LBCI
منوعات
2025-10-09

كانت تنظف سيارتها ثم حلّت الكارثة... سيدة ستينية تخسر حياتها بحادث مأساوي والجاني: نافذة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

مخزومي هنأ السعودية باليوم الوطني: لبنان يثمّن مواقفها الداعمة له

LBCI
منوعات
2025-09-24

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
06:14

اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس

LBCI
أخبار لبنان
08:36

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
أمن وقضاء
09:20

ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

LBCI
حال الطقس
02:54

طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا

LBCI
أخبار دولية
13:17

بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

LBCI
أخبار لبنان
10:53

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال

LBCI
حال الطقس
07:48

كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟

