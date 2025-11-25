دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!

أظهرت دراسة جديدة أن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد تقتصر على الإضرار بالصحة النفسية لدى المراهقين، بل تمتد لتطال القدرة على التركيز لدى مختلف الفئات العمرية.

فقد حلّلت دراسة شاملة صادرة عن جامعة غريفيث في أستراليا 71 بحثًا شمل أكثر من 98 ألف مشارك، وتبيّن أن استهلاك الفيديوهات القصيرة، التي تتراوح مدتها من ثوانٍ إلى دقائق، يرتبط بانخفاض مدى الانتباه وضعف القدرة على ضبط النفس.

وقال الاختصاصي النفسي جوناثان هايت، مؤلف كتاب “The Anxious Generation”، عبر منصة X: "كنت أظن أن الخطر الأكبر لوسائل التواصل يطال الصحة النفسية للشباب، لكن يبدو أن تدمير القدرة البشرية على التركيز قد يكون أكبر بكثير".



وفي تصريح لصحيفة "ذا بوست"، ذهب أبعد من ذلك قائلًا: "البشرية تصبح أكثر غباءً بسبب التكنولوجيا، تمامًا في اللحظة التي تصبح فيها الآلات أكثر ذكاء... بدأ الأمر عندما حمل الجميع الهواتف الذكية وبدأوا بتجاوز أي محتوى يتطلّب أربع ثوانٍ إضافية من الانتباه".

كما وجدت الدراسة أن هذا التأثير السلبي واحد لدى جميع الأعمار، وعبر جميع منصات التواصل الاجتماعي دون استثناء. ويرى الباحثون أن التعرّض المتكرر لمحتوى سريع ومحفّز بشدّة يؤدي مع الوقت إلى نوع من "الاعتياد"، يجعل الدماغ أقل قدرة على التعامل مع المهام التي تتطلّب تركيزًا طويلًا وجهدًا معرفيًا، مثل القراءة أو حلّ المشكلات أو التعلّم العميق.

وتؤكد شهادات العديد من الأساتذة أن القدرة على التركيز لدى الطلاب أصبحت تتراجع بشكل ملحوظ، في انعكاس مباشر لأنماط الاستهلاك الجديدة لمحتوى الفيديو القصير.