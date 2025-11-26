تناول الطعام بمفردكم قد يكون له آثار سلبية على صحتكم... هذا ما كشفه الخبراء

يتناول ملايين البالغين طعامهم بمفردهم مرة واحدة على الأقل يوميًا، لكن حذّرت دراسة جديدة من أن ذلك قد يؤثر على صحتهم العقلية والجسدية، خاصةً لدى كبار السن.



وفي التفاصيل، أشار البحث إلى أن تناول الأشخاص للعشاء بمفردهم غالبًا ما يرتبط باتباع نظام غذائي ضعيف مع نقص التغذية السليمة، فقدان الوزن، زيادة في الضعف والوهن.



وراجع باحثو جامعة فلندرز بأستراليا 24 دراسة نُشرت على مدى عقدين من الزمن، ركزت على كبار السن الذين يتناولون الطعام بمفردهم، وكانت النتائج مثيرة للقلق.



وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بمفردهم يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بالوهن في سن مبكرة مقارنةً بمن يتشاركون الطعام مع الآخرين.



وأظهر البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين لم يتناولوا الطعام مع أقرانهم عادات غذائية أسوأ، أما بالنسبة للنساء، فقد يؤدي ذلك إلى هشاشة العظام.



ويمكن لتناول الطعام مع شخص ما أن يعزز روابط اجتماعية قوية، ويُحسّن الصحة النفسية، ويؤثر إيجابيا على الأشخاص عند تناول الطعام.

