ترتيب سريرك كل صباح قد يكون له هذا الضرر الصحي... إليكم ما كشفه الخبراء
صحة وتغذية
2025-12-09 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترتيب سريرك كل صباح قد يكون له هذا الضرر الصحي... إليكم ما كشفه الخبراء
حذّرت دراسة حديثة من أن ترتيب السرير فور الاستيقاظ قد يساهم في تكاثر عثّ الغبار، بسبب حبس الدفء والرطوبة الناتجين عن النوم داخل الفراش. هذا المناخ الدافئ والرطب يشكّل بيئة مثالية لانتشار العث، أحد أكثر مسببات الحساسية شيوعاً داخل المنازل، خصوصاً في الشتاء حيث تقلّ التهوية ويزداد استخدام التدفئة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وكشفت دراسة من جامعة كينغستون في لندن أن تأخير ترتيب السرير يقلل بشكل كبير من وجود العث، لأن ترك الأغطية مكشوفة يسمح بتبخر الرطوبة وخلق بيئة جافة لا يستطيع العث البقاء فيها. ويُعرف العث بتسببه بتهيّج الجلد وحساسية الأنف ومشكلات تنفسية قد تفاقم الربو.
وقد يحتوي الفراش على ما يصل إلى مليون عثة في أي وقت، ما يجعل السيطرة عليها أمراً مهماً، خاصة للأطفال ومرضى الربو وكبار السن.
الحل لا يكمن بترك السرير غير مرتب طوال اليوم، بل تعديل توقيت ترتيبه: اترك السرير "يهوّى" لمدة ساعة على الأقل صباحاً، عبر سحب اللحاف للخلف وفتح النوافذ لمرور الهواء. وإن لم يسمح الوقت، يمكن ترتيبه عند العودة إلى المنزل.
وينصح الخبراء أيضاً بـ:
- غسل الشراشف أسبوعياً على حرارة عالية
- تنظيف الفراش شهرياً بالمكنسة والبخار
- غسل اللحاف والوسائد كل ستة أشهر
صحة وتغذية
سريرك
الضرر
الصحي...
إليكم
الخبراء
التالي
تحذير للأهل… خطر خفي يختبئ داخل زجاجات مياه أطفالكم (فيديو)
صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!
السابق
