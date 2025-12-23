الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء
صحة وتغذية
2025-12-23 | 07:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء
شدّد اختصاصيو التغذية على أن موعد تناول وجبة الفطور لا يقل أهمية عن مكوناتها، مؤكدين أن تناول فطور متوازن خلال أول ساعتين من الاستيقاظ يلعب دوراً حاسماً في التحكم بمستويات الكوليسترول وحماية صحة القلب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب الخبراء، فإن بدء اليوم بوجبة غنية بالألياف والبروتين في وقت مبكر يساعد على ضبط الشهية، ويقلل من الرغبة في تناول وجبات غير صحية أو كميات كبيرة لاحقاً، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والأوعية الدموية.
وأشارت الدراسات إلى أن تخطي وجبة الفطور يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وهو عامل رئيسي في الإصابة بأمراض القلب والجلطات.
ويسبب ارتفاع الكوليسترول تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها وإعاقة تدفق الدم، ويرفع بشكل كبير خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
الفطور النباتي… خيار ذكي للقلب
ولتعزيز خفض الكوليسترول، ينصح الخبراء بالتركيز على الأطعمة النباتية في وجبة الفطور، مثل الفواكه، والحبوب الكاملة كالشوفان، والمكسرات، والبذور.
فهذه الأطعمة غنية بـالألياف القابلة للذوبان، التي تعمل على حبس الكوليسترول في الجهاز الهضمي ومنعه من الوصول إلى مجرى الدم.
وقالت اختصاصية التغذية ديبورا مورفي في مجلة Eating Well: "عندما يتعلق الأمر بتوقيت الفطور لتحسين الكوليسترول، فالإجماع هو: كلما كان أبكر، كان أفضل".
بدورها، أوصت فيرونيكا راوس، المتخصصة في تغذية القلب، بتناول الفطور خلال ساعتين من الاستيقاظ، موضحة أن هذا التوقيت يقلل احتمال تخطي الوجبة كلياً، وهو أمر شائع يؤدي لاحقاً إلى الإفراط في الأكل واختيارات غذائية سيئة.
ماذا يجب أن يحتوي فطورك؟
كما أوضحت اختصاصية التغذية ليزا أندروز أن: الفواكه مصدر مهم للفيتامينات والألياف، والخبز أو الحبوب الكاملة تمد الجسم بفيتامينات B المفيدة للقلب والشوفان معروف بقدرته على خفض كوليسترول الدم.
في المقابل، ينصح الخبراء بتجنب الفطور السكري مثل الدونات والمعجنات، لاحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول الضار.
الحركة لا تقل أهمية
إلى جانب الفطور، أكدت التوصيات أن النشاط البدني الصباحي المنتظم يساعد على خفض LDL ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).
ويُنصح بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المعتدل مثل المشي السريع، أو 75 دقيقة من النشاط المكثف كالجري، للحفاظ على صحة القلب.
صحة وتغذية
الفطور
القلب...
إليكم
أوضحه
الخبراء
ليس الطعام… إليكم السر الحقيقي وراء زيادة الوزن في الأعياد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-24
إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور
صحة وتغذية
2025-10-24
إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور
0
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
0
صحة وتغذية
2025-10-27
للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء
صحة وتغذية
2025-10-27
للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء
0
أخبار دولية
2025-10-09
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
أخبار دولية
2025-10-09
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:14
ليس الطعام… إليكم السر الحقيقي وراء زيادة الوزن في الأعياد
صحة وتغذية
07:14
ليس الطعام… إليكم السر الحقيقي وراء زيادة الوزن في الأعياد
0
صحة وتغذية
06:50
تفويت جرعة واحدة قد يعيد الوزن والشهية بقوة… تحذير لمستخدمي أدوية التخسيس خلال موسم الأعياد
صحة وتغذية
06:50
تفويت جرعة واحدة قد يعيد الوزن والشهية بقوة… تحذير لمستخدمي أدوية التخسيس خلال موسم الأعياد
0
صحة وتغذية
2025-12-22
دراسة تكشف: هذا هو العمر الذي تبدأ فيه اللياقة والقوة البدنية بالتراجع
صحة وتغذية
2025-12-22
دراسة تكشف: هذا هو العمر الذي تبدأ فيه اللياقة والقوة البدنية بالتراجع
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-22
حين يحلّ الذكاء الاصطناعي مكان الأصدقاء… أطباء يدقّون ناقوس الخطر
علوم وتكنولوجيا
2025-12-22
حين يحلّ الذكاء الاصطناعي مكان الأصدقاء… أطباء يدقّون ناقوس الخطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-12-19
"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل
منوعات
2025-12-19
"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل
0
أخبار لبنان
2025-10-16
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
أخبار لبنان
2025-10-16
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
0
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
0
أمن وقضاء
08:59
الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم
أمن وقضاء
08:59
الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
0
أخبار لبنان
08:06
مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:06
مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:08
فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو
أخبار لبنان
07:08
فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو
0
أخبار لبنان
06:25
جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع
أخبار لبنان
06:25
جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع
0
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
0
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
0
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
2
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
فنّ
15:00
بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة
فنّ
15:00
بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة
4
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
5
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
6
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-12-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-12-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More