الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء

صحة وتغذية
2025-12-23 | 07:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء

شدّد اختصاصيو التغذية على أن موعد تناول وجبة الفطور لا يقل أهمية عن مكوناتها، مؤكدين أن تناول فطور متوازن خلال أول ساعتين من الاستيقاظ يلعب دوراً حاسماً في التحكم بمستويات الكوليسترول وحماية صحة القلب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب الخبراء، فإن بدء اليوم بوجبة غنية بالألياف والبروتين في وقت مبكر يساعد على ضبط الشهية، ويقلل من الرغبة في تناول وجبات غير صحية أو كميات كبيرة لاحقاً، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسات إلى أن تخطي وجبة الفطور يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وهو عامل رئيسي في الإصابة بأمراض القلب والجلطات. 

ويسبب ارتفاع الكوليسترول تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها وإعاقة تدفق الدم، ويرفع بشكل كبير خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الفطور النباتي… خيار ذكي للقلب

ولتعزيز خفض الكوليسترول، ينصح الخبراء بالتركيز على الأطعمة النباتية في وجبة الفطور، مثل الفواكه، والحبوب الكاملة كالشوفان، والمكسرات، والبذور.
فهذه الأطعمة غنية بـالألياف القابلة للذوبان، التي تعمل على حبس الكوليسترول في الجهاز الهضمي ومنعه من الوصول إلى مجرى الدم.

وقالت اختصاصية التغذية ديبورا مورفي في مجلة Eating Well: "عندما يتعلق الأمر بتوقيت الفطور لتحسين الكوليسترول، فالإجماع هو: كلما كان أبكر، كان أفضل".

بدورها، أوصت فيرونيكا راوس، المتخصصة في تغذية القلب، بتناول الفطور خلال ساعتين من الاستيقاظ، موضحة أن هذا التوقيت يقلل احتمال تخطي الوجبة كلياً، وهو أمر شائع يؤدي لاحقاً إلى الإفراط في الأكل واختيارات غذائية سيئة.

ماذا يجب أن يحتوي فطورك؟

كما أوضحت اختصاصية التغذية ليزا أندروز أن: الفواكه مصدر مهم للفيتامينات والألياف، والخبز أو الحبوب الكاملة تمد الجسم بفيتامينات B المفيدة للقلب والشوفان معروف بقدرته على خفض كوليسترول الدم.

في المقابل، ينصح الخبراء بتجنب الفطور السكري مثل الدونات والمعجنات، لاحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول الضار.

الحركة لا تقل أهمية

إلى جانب الفطور، أكدت التوصيات أن النشاط البدني الصباحي المنتظم يساعد على خفض LDL ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).

ويُنصح بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المعتدل مثل المشي السريع، أو 75 دقيقة من النشاط المكثف كالجري، للحفاظ على صحة القلب.

صحة وتغذية

الفطور

القلب...

إليكم

أوضحه

الخبراء

ليس الطعام… إليكم السر الحقيقي وراء زيادة الوزن في الأعياد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-24

إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-10

مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-27

للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء

LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
07:14

ليس الطعام… إليكم السر الحقيقي وراء زيادة الوزن في الأعياد

LBCI
صحة وتغذية
06:50

تفويت جرعة واحدة قد يعيد الوزن والشهية بقوة… تحذير لمستخدمي أدوية التخسيس خلال موسم الأعياد

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-22

دراسة تكشف: هذا هو العمر الذي تبدأ فيه اللياقة والقوة البدنية بالتراجع

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-22

حين يحلّ الذكاء الاصطناعي مكان الأصدقاء… أطباء يدقّون ناقوس الخطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-19

"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أمن وقضاء
08:59

الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:17

مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:25

جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

LBCI
أخبار دولية
03:36

السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
10:22

مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:00

بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة

LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
04:52

مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة

LBCI
حال الطقس
01:30

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 23-12-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More