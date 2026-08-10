تناول الثوم يومياً: هذا ما يفعله بقلبك وجسمك

تدعم أبحاث علمية متزايدة الفوائد الصحية المرتبطة بالثوم، إذ أظهرت مراجعة حديثة نشرتها مجلة "Frontiers in Pharmacology"، وشملت 22 دراسة، أنّ تناول الثوم بانتظام قد يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار (LDL) والدهون الثلاثية.



ويُعزى هذا التأثير إلى مركّبات نشطة بيولوجيًا، أبرزها "الأليسين" الذي يتكوّن عند سحق الثوم أو مضغه. وتتمتع هذه المركّبات بخصائص مضادة للأكسدة، وقد تساهم في الحدّ من إنتاج الكوليسترول في الكبد ودعم صحة الأوعية الدموية.



ورغم النتائج الإيجابية، تختلف درجة الاستفادة باختلاف الجرعة ومدة الاستخدام وطريقة التحضير، خصوصًا أنّ "الأليسين" مركّب غير مستقر ويتأثر بالحرارة. وتحدّد منظمة الصحة العالمية متوسط الاستهلاك اليومي من الثوم الطازج بنحو 2 إلى 5 غرامات.



ويؤكد الخبراء أنّ الثوم يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي داعم لصحة القلب والأوعية الدموية، لكنه لا يُعدّ بديلًا من العلاجات الطبية، ولا يوفّر حماية كاملة من أمراض القلب والجلطات.