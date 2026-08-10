قواعد الكوليسترول تتغيّر في 2026... ملايين الأشخاص يدخلون دائرة العلاج

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "JAMA" أنّ التحديثات الأخيرة لإرشادات علاج الكوليسترول لعام 2026 قد تجعل نحو 21.5 مليون بالغ إضافي في الولايات المتحدة مؤهّلين لتلقّي أدوية "الستاتين" الخافضة للكوليسترول.



وبهذه الزيادة، يرتفع إجمالي عدد المؤهّلين للعلاج بهدف الوقاية الأولية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية إلى 87.5 مليون شخص، أي ما يعادل 57 بالمئة من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا.



ومن أبرز التغييرات في الإرشادات الجديدة توسيع الفئة العمرية المشمولة بتقييم الحاجة إلى العلاج لتتراوح بين 30 و79 عامًا.



كما خُفّضت عتبات الخطر المعتمدة للتوصية بالعلاج، مع تعديل النسب المحددة لمستويات الخطر المرتفع والمتوسط والحدّي.



وأولت الإرشادات اهتمامًا أكبر ببعض الحالات المزمنة، مع إعطاء أولوية للمصابين بأمراض الكلى المزمنة وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).



وشملت التعديلات أيضًا تقييم الخطر على المدى الطويل، من خلال احتساب احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال 30 عامًا، إلى جانب تقييم الخطر على مدى 10 سنوات.



وأكّد الخبراء أنّ استيفاء المعايير الجديدة لا يعني ضرورة البدء بالعلاج تلقائيًا، بل يشكّل دافعًا لمناقشة الحالة مع الطبيب وتقييم عوامل الخطر بشكل فردي، مشدّدين على أنّ اتباع نمط حياة صحي يظلّ حجر الزاوية في الوقاية.