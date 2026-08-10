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السرطان في العائلة... هل يعني أنّ المرض وراثي؟: خبير أورام يوضح الحقيقة

صحة وتغذية
2026-08-10 | 07:55
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السرطان في العائلة... هل يعني أنّ المرض وراثي؟: خبير أورام يوضح الحقيقة
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السرطان في العائلة... هل يعني أنّ المرض وراثي؟: خبير أورام يوضح الحقيقة

أفاد اختصاصي الأورام الدكتور ميكائيل سيكيريس، رئيس قسم أمراض الدم في مركز سيلفستر بجامعة ميامي، لصحيفة "واشنطن بوست"، بأنّ إصابة أكثر من فرد في العائلة الواحدة بالسرطان لا تعني بالضرورة وجود عامل وراثي وراء المرض.

وأوضح أنّ الغالبية العظمى من حالات السرطان لا ترتبط بجينات موروثة، بل تتطوّر نتيجة عوامل عدّة، من بينها التقدّم في السن والعوامل البيئية وتراكم الطفرات الجينية العشوائية مع مرور الوقت.

وأشار سيكيريس إلى أنّ نسبة محدودة فقط من حالات السرطان ترتبط بطفرات جينية موروثة، وقد تصل إلى نحو 12 بالمئة.

ويُنصح بالنظر في إجراء الفحوص الجينية عند تكرار الإصابة بالنوع نفسه من السرطان بين أفراد العائلة، أو ظهور المرض قبل سن الخمسين، أو الإصابة بأنواع ترتبط بشكل أكبر بالعوامل الوراثية، مثل سرطاني المبيض والقولون.

وأكد أنّ وجود طفرة جينية موروثة لا يعني حتمية الإصابة بالسرطان، إذ تتداخل عوامل أخرى في تحديد مستوى الخطر، من بينها السلوكيات والظروف البيئية المشتركة داخل الأسرة.

ويشدّد الأطباء على أنّ اتباع نمط حياة صحي قد يساهم في الوقاية من نسبة كبيرة من حالات السرطان، فيما يساعد اكتشاف الطفرات الجينية مبكرًا في تحديد خيارات وقائية واستباقية، مثل تكثيف الفحوص الدورية واتخاذ إجراءات وقائية مناسبة بحسب مستوى الخطر.
 

صحة وتغذية

سرطان

سرطان وراثي

انواع السرطان

تاريخ العائلة الطبي

صحة

مناعة.

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