صحة
07 كانون الثاني 2023 - 12:50
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فوائد العسل كثيرة... ما هي؟

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فوائد العسل كثيرة... ما هي؟
Lebanon News
إلى جانب مذاقه اللذيذ، يعتبر العسل بديلاً مثاليًا للسكر وإضافة رائعة للشاي.

تعرفوا في ما يلي إلى أهم 6 فوائد للعسل:

- العناصر الغذائية: يوفّر العسل للجسم كميات من العديد من الفيتامينات والمعادن، كما إنه غني بالمركبات النباتية المعززة لصحة الجسم.

- مضادات الأكسدة: بما في ذلك الأحماض الفينولية والفلافونويد التي تبعد العديد من المشاكل الصحية مثل الشيخوخة المبكرة ومرض السكري وأمراض القلب.
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- التحكّم في مستويات سكر الدم: للعسل العديد من التأثيرات الوقائية المتعلقة بالتحكم في نسبة السكر بالدم. ويعتبر تناوله باعتدال مهم للغاية، بخاصة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

- تحسين صحة القلب: يساعد العسل في تحسين مستويات الدهون في الدم، بالإضافة الى أنه يساهم في تخفيض مستويات ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

- تعزيز التئام الجروح والحروق: عند تطبيقه على الجلد، يمكن أن يكون العسل جزءًا من خطة علاج فعالة للحروق والجروح والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى.

- علاج السعال عند الأطفال: يعمل العسل كمثبط طبيعي وآمن للسعال عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد.

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