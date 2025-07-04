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السفير المصريّ: نحاول أن نسهّل مهام الرئيس عون للوصول إلى حال من الاستقرار في لبنان

أخبار لبنان
2025-07-04 | 10:46
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السفير المصريّ: نحاول أن نسهّل مهام الرئيس عون للوصول إلى حال من الاستقرار في لبنان
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السفير المصريّ: نحاول أن نسهّل مهام الرئيس عون للوصول إلى حال من الاستقرار في لبنان

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الأوضاع العامة في البلاد.

 

وكان الرئيس عون استقبل السفير المصريّ لدى لبنان علاء موسى، الذي قال: "بحثت في اللقاء مع فخامة الرئيس مواضيع عدة متعلقة بالتطورات في لبنان والمنطقة، وامورا تشغل بال الجميع. اكدت لفخامته دعم مصر الكامل له وللخطوات التي يقوم بها، ونحن على ثقة بأن مقاربته للملفات منطقية وواقعية”. 

 

وأوضح أنّه أطلعه على أجواء تطورات ملف غزة، وكانت فرصة لتبادل الأفكار والاستماع الى وجهة نظره بالموضوع. 

 

وتحدّثا عن التعاون الثنائي بين بلدينا، وتناولنا كذلك مسألة سرعة انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية حيث نتمنى ان يحصل ذلك في فترة قريبة.

 

وعن موضوع حصرية السلاح في لبنان، أعرب عن اعتقاده بأنّالإشارات إيجابية ويمكن البناء عليها، ولكن هناك الكثير من الأمور التفصيلية التي يجب معالجتها، وبالطبع ان الدولة اللبنانية على دراية بهذه التفاصيل، وفخامة الرئيس بشكل خاص يتولاها، ويضع اهتماما كبيرا لمعالجتها".


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