جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات

ناشد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس، جميع أصحاب المحطات، مشددا على ضرورة مراقبة اداء موظفيهم والتزامهم بتطبيق الاجراءات المتوجبة حمايةً للسلامة العامة وتفادياً لأي حادث أو حريق وحفاظاً على أرواح الزبائن والعمال وخصوصا في هذه الأيام حيث تتخطى حرارة الطقس الـ40 درجة.



وأعلن البركس أنه يتوجب التقيد بالارشادات التالية:



1- منع التدخين اطلاقاً في كامل حرم المحطة على مدار الساعة.



2- ايقاف تشغيل محرك السيارة خلال عملية التعبئة.



3- عدم تعبئة خزان السيارة بشكل مفرط بحيث ينزلق البنزين الى الخارج.



4- التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.



5- عدم تعبئة البنزين في غالونات ولا سيما تخزينه في مستودعات مقفلة وحارة.



6- عدم ترك غالونات بنزين، حتى لو فارغة، تحت اشعة الشمس.



7- مراقبة وعزل محيط عملية تفريغ المحروقات من الصهريج في خزانات المحطة.



8- ابقاء طفايات الحريق قريبة من المسؤولين عن عملية تفريغ الصهريج.



9- تجنب استعمال الهواتف المحمولة خلال عملية تفريغ الصهريج أو تعبئة السيارات.



10- التأكد من وجود فرد رش مياه في المغسل مع نربيش طويل لاستعماله بسهولة لتبريد أرض المحطة أو مكافحة أي حريق.



11- التأكد من توفر معدات الاطفاء ووجود عدد كاف من الطفايات ومن صلاحيتها وكيفية توزيعها الجغرافي في المحطة وتدريب العمال على استعمالها.



12- التشدد في مراقبة عمال الصيانة في حال هناك ورشة أشغال حديد أو أعمال كهربائية.



13- مراقبة عمل مولد الطاقة وصيانته بحيث لا ترتفع حرارته تفادياً لحادث أو حريق.



14- التأكد من عدم تواجد مخارج قساطل تنفيس الخزانات بالقرب من مصدر حراري.



15- التشدد بمراقبة غرف وحمامات العمال وتجهيزات تسخين المياه والطبخ.



16- مكافحة هدر المياه غير الضرورية وتوعية العمال على أهمية توفير أي نقط ماء.



17- التأكد من أن الزيوت المعدنية المستعملة، لا ترمى في مجاري الصرف الصحي، بل تخزن في مستوعبات خاصة لتسلم لاحقاً لمؤسسات صناعية مختصة.



