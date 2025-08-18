الرئيس عون لبطريرك كنيسة المشرق الآشورية: للمحافظة على الحضور المسيحيّ في المشرق العربيّ

اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون لبطريرك كنيسة المشرق الآشورية مار آوا الثالث أهمية المحافظة على الحضور المسيحيّ في المشرق العربيّ والحد من هجرة المسيحيين الذين هم الاساس في المجتمعين العربيّ والإسلاميّ.