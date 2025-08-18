سلام إستقبل 3 نواب أيدوا مواقفه واستنكروا "الأسلوب التخويني"

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع نائب المنسق الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا في الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.



كما تم التطرق إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في تنسيق وتوجيه الدعم للسكان النازحين جراء الحرب من خلال برنامج "أمان" الذي ترعاه الحكومة.



وجدد ريزا التزام وكالات الأمم المتحدة ودعمها لجهود الحكومة في مجالي اعادة الإعمار والتعافي، باعتبارها أساسية لاعادة إحياء المناطق المتضررة وعودة الاهالي اليها.



واستقبل الرئيس سلام النواب: ياسين ياسين، فراس حمدان، شربل مسعد وابراهيم منيمنة الذي اعلن البحث تركز على موضوع حصر السلاح بيد الدولة. وشدد على ان النواب عبروا عن استنكارهم للأسلوب التخويني الذي تم التعاطي من خلاله مع هذا القرار ومع موقعي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.



واكد دعم النواب الكامل لحصر السلاح بيد الدولة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الوقت قد حان لإنهاء أي خلاف حول سيادة الدولة.



كما استقبل رئيس الحكومة وفدًا من اتحاد بلديات العرقوب برئاسة رئيس الاتحاد ورئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري الذي اعلن ان البحث تناول التحديات والأشكالات التي تواجها المنطقة الحدودية المتعلقة بكافة نتائج وآثار العدوان الإسرائيلي الأخير مؤكداً دعم الوفد الكامل والثقة المطلقة في المسار السياسي التي اعتمدته الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة على أراضيها كافة.



