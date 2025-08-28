لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه على كل من يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية، أن يرفق معه صورة مصدقة بتاريخ جديد عن شهادة الثانوية العامة من دائرة الامتحانات، أو معادلة لشهادة ثانوية من خارج لبنان أو المنهاج الأجنبي من داخل لبنان مصدقة بتاريخ جديد من دائرة المعادلات ما قبل الجامعية، أو صورة عن البكالوريا الفنية مصدقة بتاريخ جديد من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.