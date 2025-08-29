طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض رحلات الشركة للفترة الممتدة من 30 آب ولغاية 3 أيلول

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من أبو ظبي، دبي، الدمام، جدة، لارنكا، القاهرة وفرانكفورت للفترة الممتدة من يوم السبت الموافق في 30 آب 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 03 أيلول 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات.