"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية
أخبار لبنان
2025-08-29 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية
شارك الحزب التقدمي الإشتراكي بوفد مؤلف من نائب رئيس الحزب زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر، وعن الاتحاد النسائي التقدمي عضو الهيئة التنفيذية رشا جبر، في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، وذلك بالتعاون مع "التحالف التقدمي"، والذي يستضيفه الاتحاد الوطني الكردستاني.
وجمع المؤتمر عدداً من قيادات الأحزاب التقدمية مع منظمات نسائية وشبابية من مختلف أنحاء المنطقة، وتخلّله العديد من الجلسات تبادل فيها المشاركون الخبرات في مجالات العمل البرامجي والحكم الديمقراطي، إضافةً إلى وضع أسس لرؤية سياسية جديدة، وبرنامج استراتيجي متجدّد لترسيخ قيم الديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي.
وأكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر في كلمة ألقاها في المؤتمر، أن "التنوع في أي مجتمع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية".
وشدّد على أن "وحدة الدول اليوم تحد أساسي، خصوصاً في ظل ما يجري في أكثر من دولة، ولا سيما سوريا، وبالتالي الحفاظ على وحدة الدولة في منطقتنا، تستحق النضال والعناء".
وتحدث ناصر عن محاولة لاختراع هويات بهدف إقامة كيانات معيّنة، مؤكدا أنّه "لا يجب أن نغفل دور إسرائيل في ذلك بهدف تفتيت مجتمعاتنا".
كما تناول في كلمته مسؤولية السلطات السياسية في دولِنا في فهم تركيبة المجتمع، مؤكدا "ضرورة تأمين أطر المشاركة الحقيقية لكل مكوّنات المجتمع، وبالتالي استيعاب تطلعات هذه المكوّنات وهواجسها حتى لا تتحوّل ما يسمى بخصوصيات مجموعات معينة إلى هوياتٍ طائفية ومذهبية، وحتى عرقية، على حساب الهوية الوطنية".
أخبار لبنان
التقدمي الإشتراكي
مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي
ظافر ناصر
