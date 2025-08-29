الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية

أخبار لبنان
2025-08-29 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;التقدمي&quot; شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية

شارك الحزب التقدمي الإشتراكي بوفد مؤلف من نائب رئيس الحزب زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر، وعن الاتحاد النسائي التقدمي عضو الهيئة التنفيذية رشا جبر، في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، وذلك بالتعاون مع "التحالف التقدمي"، والذي يستضيفه الاتحاد الوطني الكردستاني. 

وجمع المؤتمر عدداً من قيادات الأحزاب التقدمية مع منظمات نسائية وشبابية من مختلف أنحاء المنطقة، وتخلّله العديد من الجلسات تبادل فيها المشاركون الخبرات في مجالات العمل البرامجي والحكم الديمقراطي، إضافةً إلى وضع أسس لرؤية سياسية جديدة، وبرنامج استراتيجي متجدّد لترسيخ قيم الديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي.

وأكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر في كلمة ألقاها في المؤتمر، أن "التنوع في أي مجتمع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية". 

وشدّد على أن "وحدة الدول اليوم تحد أساسي، خصوصاً في ظل ما يجري في أكثر من دولة، ولا سيما سوريا، وبالتالي الحفاظ على وحدة الدولة في منطقتنا، تستحق النضال والعناء".

وتحدث ناصر عن محاولة لاختراع هويات بهدف إقامة كيانات معيّنة، مؤكدا أنّه "لا يجب أن نغفل دور إسرائيل في ذلك بهدف تفتيت مجتمعاتنا".

كما تناول في كلمته مسؤولية السلطات السياسية في دولِنا في فهم تركيبة المجتمع، مؤكدا "ضرورة تأمين أطر المشاركة الحقيقية لكل مكوّنات المجتمع، وبالتالي استيعاب تطلعات هذه المكوّنات وهواجسها حتى لا تتحوّل ما يسمى بخصوصيات مجموعات معينة إلى هوياتٍ طائفية ومذهبية، وحتى عرقية، على حساب الهوية الوطنية".

أخبار لبنان

التقدمي الإشتراكي

مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي

ظافر ناصر

LBCI التالي
أسرار الصحف 29-08-2025
وزير الدفاع: الجيش اللبناني يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-17

النقابة اللبنانية للدواجن تنظم مؤتمراً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن"

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-14

النائب بلال الحشيمي للـLBCI: يجب أن نكون تحت سقف الدولة لحماية لبنان واللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

التقدمي: للحذر من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الإجتماعي

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-26

الجيش الإسرائيليّ: ستة "إرهابيين" بين قتلى الضربتين على مستشفى ناصر في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:55

الجيش شيع شهيديه إسماعيل في داريا والطعيمي في شهابية الفاعور

LBCI
أخبار لبنان
12:42

سلام اطلع من بعثة صندوق النقد على نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
12:31

سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار

LBCI
أمن وقضاء
12:15

الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:11

الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا لبحث التحضيرات للسنة القضائية وأوضاع المؤسسات

LBCI
آخر الأخبار
05:17

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير التنمية الادارية فادي مكي

LBCI
فنّ
12:00

بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)

LBCI
حال الطقس
2025-07-25

الطقس حار والرطوبة عالية جدا ساحلا... إليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:57

وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة

LBCI
أخبار لبنان
08:37

بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
08:02

وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
07:47

عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
07:29

توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
07:20

في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:34

قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:54

قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:32

الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
15:05

مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More