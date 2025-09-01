وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

عدلت وزارة الداخلية والبلديات بعض أحكام القرار رقم 2025/1088 المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع.