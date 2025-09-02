مكي زارالمطران عوده عارضًا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده ظهر اليوم وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي.



وقد أطلع مكي عوده على المشروع الذي أطلقه يوم أمس لدى رئيس الجمهورية والذي هو إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، وهو مشروع تحديث الإدارة العامة وإعادة هيكليتها بشكل نحسّن فيه خدماتها وجودتها وأهم ما فيه هو استعادة ثقة المواطن.



وقال: "أردت وضع عوده في جو أول مرحلة من المشروع ومن ثم سنتوقف ونستمع لكل مكونات المجتمع وعلى رأسهم طبعًا الرؤساء والرؤساء الروحيون، وقد أردت أن تكون لي بركة منه في هذه الزيارة لهذا المشروع".