مخزومي من قصر بعبدا: أكدتُ للرئيس عون دعمنا الكامل لمواقفه الوطنية

النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا:
- أكدتُ للرئيس عون دعمنا الكامل لمواقفه الوطنية التي تهدف إلى تمكين لبنان من استعادة سلطة الدولة الكاملة على أراضيه وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها.
- شدّدتُ على أن لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا عبر تطبيق الدستور وتفعيل… pic.twitter.com/5xDQhfYbRh
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 2, 2025
