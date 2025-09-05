باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية



أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن كل الافرقاء غطت المقاومة من خلال مشاركتها في الحكومات.



وقال باسيل في خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الشوف: "من يقول إننا أعطينا غطاءً سياسياً لحزب الله أؤكد له أنه سبقنا بذلك بوقت طويل".



وأضاف: "نحن اليوم مع حصرية السلاح ورفض الحرب الاهلية وهكذا تكون الوطنية".



وأكد باسيل تأييده للحكومة في قرار حصر السلاح، قائلا في الوقت نفسه: "فعلوا كل شيء الا اتباع سياسة وطنية حكيمة".



ورأى ألا حلّ إلا بخطة وطنية استراتيجية دفاعية مهما كانت تسميتها.



واعتبر أن الحكومة عاجزة عن إصلاح البلد وعن ضمان استقلالية القضاء.





