جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن لا 7 أيار من جديد ولا من يحزنون ولا من يطوقون لا السراي ولا غيرها وألا حربا أهلية وألا أحد يريدها.



وأكّد جعجع في القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية الذي اقيم في معراب، أن مسيرة التغيير انطلقت وأن عملية بناء دولة فعلية انطلقت، قائلا: "انطلقنا نحو المستقبل الواعد وهذه المسيرة لن تتوقف ولا رجعة فيها الى الوراء ولا يعتقدن أحد أنه قارد على اعادة عقارب الساعة الوراء".



وتوجه الى حزب الله بالقول: "كفاكم العيش في حالة انكار وشعبكم أدرك أن الحياة أفضل من الموت وعودوا الى لغة العقل".



وأضاف: "اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار".



كما توجه الى الشيعة قائلا: "آن الاوان لأن تفكوا اسركم بيدكم وأن تعودوا إلى تاريخكم اللبناني وإلى حال الأمان والاستقرار جنبًا إلى جنب مع بقيّة اللبنانيّين".



وأضاف: "أنتم مكون أساسي في لبنان ولا نرضى بأن يصيبكم ما اصابنا في حقبة الوصاية السابقة بعد أن سلمنا سلاحنا ولا تخافوا من التهويل عليكم ولا أحد قادر على استهدافكم بوجود الجيش".



وشدد جعجع على ألا خلاص للبنان من دون قيام دولة فعلية وألا قيام دولة فعلية بوجود سلاح غير شرعيّ خارجها.



ولقوى الممانعة قال جعجع: "أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم وتحمّلون الدولة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع وكنتم البادئين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار".



وأضاف: "تشاركون في الحكومة وتوافقون على بيانها الوزاريّ ثمّ تنقلبون عليها وترفضون "حصر السّلاح" عندما دقّت ساعة الحقيقة وحان الوقت لوضع هذا المبدأ موضع التّنفيذ. تتحاملون على رئيس الجمهوريّة وتهدّدون رئيس الحكومة وتتّهمونهما بالخيانة وتنفيذ أجندة أميركيّة أنتم المنخرطون في مشروع إيرانيّ توسّعيّ مدمّر كنتم رأس حربة فيه وفي مقدّمة أدواته وأذرعه وخدمتم أهدافه والتزمتم بأجندته غير آبهين بمصلحة لبنان واللّبنانيّين".



وشدد على أنه لن يقبل بعد الان الا أن يكون القرار لبنانيا 100% وأنه لن يقبل بأي قرار خارج المؤسسات الدستورية.



ودعا الامانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد قمة كعام ٢٠٠٢ في بيروت ليكتمل عقد عودة لبنان الى العالم العربي.



وفي موضوع الانتخابات النيابية، أكد جعجع أن زمن التمديد ولّى الى غير رجعة وأن "القوات" ستقاوم أي محاولة لوقف مسيرة التغيير وأنها تتمسك باجراء انتخابات نيابية ناجحة.



وشدد على وجوب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 وعلى أنه لا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش وخارج.



ولفت الى أن لبنان الجديد على طريق التكوين وأنه لحسن الصدف سوريا جديدة بدأت تتكون، آملا مع الانطلاقة طي صفحة النزاع التاريخي بين البلدين، مؤكدا ألا مجال بعد اليوم لأي وصاية أو تدخل.



وقال: "سوريا مدعوّة إلى أن تعمل لاستعادة أبنائها إلى كنفها وبدء العمل على ترسيم الحدود البرّيّة والبحريّة بينهما مع ما يعنيه هذا التّرسيم من ضبط للحدود وقيام تعاون بين الجيشين اللبنانيّ والسوريّ لمنع أعمال التّهريب على مختلف أنواعه ودحر الإرهاب على جانبيّ الحدود. بهذا ترتسم أكثر فأكثر معالم لبنان الجديد الذي طالما حلمتم به".