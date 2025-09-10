رئيس "الكتائب" إلتقى السفير القطري واستنكر العدوان الإسرائيلي على الدوحة

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني مع وفد حيث تم عرض للتطورات الأخيرة ولا سيما الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.



وشارك في اللقاء النائب إلياس حنكش عضوًا المكتب السياسي وليد فارس وجورج جمهوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.



وعبر الجميل عن استنكاره الشديد للعدوان الإسرائيلي، معلنًا تضامنه الكامل مع دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا "الوقوف إلى جانبها في هذه الظروف".



وحمل السفير القطري رسالة تضامن إلى الدوحة، مشيدًا بـ"الدور الإيجابي الذي دأبت قطر على القيام به لمساعدة لبنان، سواء عبر دعم الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية، أو من خلال مساهماتها الكبيرة في تعزيز الاقتصاد والوقوف إلى جانب اللبنانيين في أصعب المحن التي مروا بها".