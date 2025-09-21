الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
22
o
الجنوب
29
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
22
o
الجنوب
29
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد كلامه عن قلعة بعلبك... أنطوان زهرا يوضح
أخبار لبنان
2025-09-21 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بعد كلامه عن قلعة بعلبك... أنطوان زهرا يوضح
أصدر النائب السابق أنطوان زهرا بيانا، قال فيه: "إعتدت طوال نشاطي السياسي العلني منذ العام ٢٠٠٥ حتى اليوم على حملات متكررة مقابل كل موقف سياسي أدلي به، خصوصا وأنه معروف عني مناهضتي الدائمة لسياسة المحور السعيد الذكر حتى في زمن المهادنة الذي استمر لأكثر من عامين ولم أعلق يوما على هذه الحملات لأنها خبز يومي لدى اصحابها وكانت تقوم دائما على تحريف أو اقتطاع ما يلزم لإطلاقها".
وأضاف: "أما الحملة الأخيرة والتي انطلقت بناء على تحريف كلام لي خلال مقابلة إعلامية بشأن قلعة بعلبك فإن اقحام اشخاص يفترض ان يتميزوا بالصدقية وعدم الإنجراف في حملة تحريضية لا تستند الى واقع وبينهم نائب وجهة رسمية فإني اراني مضطرا لتوضيح الوقائع ضنا مني بمصداقية هؤلاء الأشخاص رغم خصومتي السياسية لهم.
أولاً: سألتني مقدمة الحوار في هذه الإطلالة الإعلامية عن رأيي برفع صورة السيد حسن في ذكرى اغتياله على صخرة الروشة فأجبتها بأنها ليست المرة الأولى التي يستبيح فيها حزب الله الرموز الوطنية والأثرية والثقافية فقد سبق له ان استعمل قلعة بعلبك كمخزن للسلاح لفترة عقود. وعندما سألتني الا تخشى من اتهامك بإرشاد العدو الى هدف لحزب الله، اجبتها أولا اسرائيل لا تنتظرني وتنتظرك لتحديد اهدافها وثانيا انا اتكلم عن مرحلة ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ ولا اعرف اذا استمر الحال كما هو بعد ٢٠٠٥، والأكيد أنه لم يعد الحزب يستعمل القلعة بعد عودة المهراجانات الدولية.
ثانياً: أظن أن سبب الحملة المسعورة كان الإقتراح، النصيحة الذي اسديته لحزب الله لرفع صور المدانين بقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى جانب صورة السيد من أجل تكريم مدينة بيروت فعلاً لا قولاً.
ثالثاً: بناء على هذه المعطيات الموثقة بالصوت والصورة ولأنني في كل مواقفي السياسية كنت صريحا وواقعيا ولكن لم أتسبب يوما بأي أذية لأحد ولم أتطاول يوما على شخص أو جماعة بشيء ينال من كرامتها، فإني أرى دعوة النيابة العامة للتحرك هو في محله ولكن ليس لإستدعائي بل لإستدعاء من كان وراء هذه الحملة، لأن من حرّف واجتزأ وتوجه بحملته الى جمهور مؤدّلج ملتزم لا يسمع ولا يقرأ الا ما يريد له أن يعرفه قادته ومشغلوه هو تحريض جنائي مكشوف يجب ان يكافحه القضاء اللبناني العادل لإنهاء هذه الظاهرة التي تتفشى بهدف التعويض المعنوي عن الخسائر التي تكبدها هذا المحور.
رابعاً: حرّي بالنائب الكريم اذا كان هدفه معرفة الحقيقة المجردة ان يستمع الى نصيحة زميله في تمثيل نفس الدائرة اللواء جميل السيد ويعمد وحزبه الى نشر لوائح من كانوا بقبضون من الحزب موازنات وأموال من سياسيين واعلاميين وضباط وقضاة عندها قد يستريح ويريح ويعرف القاصي والداني من هو الواشي ومن هو العميل ومن هو الخصم الشريف الذي يحرض الحزب وليس غيره على التخلي عن السلاح ضنا بمصالح كل اللبنانيين وكفى الله المؤمنين شر القتال".
أخبار لبنان
أنطوان زهرا
قلعة
بعلبك
حزب الله
سلاح
التالي
عون والسيدة الأولى يستهلان زيارة نيويورك بالمشاركة في قداس سيدة لبنان ولقاءات مع أبناء الجالية
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:48
بلدية بعلبك: بصدد تقديم دعوى قضائية ضد زهرا
أخبار لبنان
10:48
بلدية بعلبك: بصدد تقديم دعوى قضائية ضد زهرا
0
أخبار لبنان
03:26
ينال صلح: زج قلعة بعلبك في بازار الاتهامات السياسية المغرضة تُعدّ مسًّا خطيرًا بالسيادة الوطنية
أخبار لبنان
03:26
ينال صلح: زج قلعة بعلبك في بازار الاتهامات السياسية المغرضة تُعدّ مسًّا خطيرًا بالسيادة الوطنية
0
أخبار لبنان
2025-09-20
وزارة الثقافة نفت وجود أي مواد تحمل شبهات حولها في قلعة بعلبك
أخبار لبنان
2025-09-20
وزارة الثقافة نفت وجود أي مواد تحمل شبهات حولها في قلعة بعلبك
0
فنّ
2025-08-29
من قلعة بعلبك... يوسف حداد يوجه رسالة مؤثرة (صور)
فنّ
2025-08-29
من قلعة بعلبك... يوسف حداد يوجه رسالة مؤثرة (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:06
بري دان مجزرة بنت جبيل: برسم من كان ملتئمًا في الناقورة والتظاهرة العالمية في الأمم المتحدة
أخبار لبنان
12:06
بري دان مجزرة بنت جبيل: برسم من كان ملتئمًا في الناقورة والتظاهرة العالمية في الأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
12:02
وزيرة التربية افتتحت ثانوية عين الزيت الرسمية
آخر الأخبار
12:02
وزيرة التربية افتتحت ثانوية عين الزيت الرسمية
0
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
0
أخبار لبنان
11:34
الموفد السعوديّ يستكمل جولته على مرجعيات سياسية
أخبار لبنان
11:34
الموفد السعوديّ يستكمل جولته على مرجعيات سياسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-04
الإنتخابات البلدية والإختيارية... إقبال كبير في العاقورة
أخبار لبنان
2025-05-04
الإنتخابات البلدية والإختيارية... إقبال كبير في العاقورة
0
منوعات
2025-09-08
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
منوعات
2025-09-08
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
0
آخر الأخبار
2025-04-30
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطىء في ابو ظبي
آخر الأخبار
2025-04-30
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطىء في ابو ظبي
0
آخر الأخبار
07:50
رئيس وزراء اسكتلندا: أرحب باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لكن يجب ألا يكون مشروطا
آخر الأخبار
07:50
رئيس وزراء اسكتلندا: أرحب باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لكن يجب ألا يكون مشروطا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:10
أدرعي: حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية
أمن وقضاء
07:10
أدرعي: حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية
0
أخبار دولية
05:53
أردوغان قبيل توجهه إلى نيويورك: سأطرح كارثة غزة وسأجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة
أخبار دولية
05:53
أردوغان قبيل توجهه إلى نيويورك: سأطرح كارثة غزة وسأجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة
0
أخبار لبنان
05:52
الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم
أخبار لبنان
05:52
الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم
0
أخبار لبنان
05:00
فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف
أخبار لبنان
05:00
فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
2
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
3
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
4
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
5
أمن وقضاء
14:06
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
أمن وقضاء
14:06
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
6
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
7
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
8
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More