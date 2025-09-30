الأخبار
"لبنان القوي": ما جرى في مجلس النواب مؤشر على وجود نوايا لمنع إجراء الإنتخابات

أخبار لبنان
2025-09-30 | 12:45
"لبنان القوي": ما جرى في مجلس النواب مؤشر على وجود نوايا لمنع إجراء الإنتخابات

اعتبر تكتل "لبنان القوي" في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن "ما جرى في مجلس النواب من مقاطعة للجلسة التشريعية مؤشر على وجود نوايا لمنع إجراء الإنتخابات النيابية بذريعة تعديل القانون النافذ".

وإذ تطرق التكتل إلى "قرار وزيري الداخلية والخارجية تحديد تاريخ الثاني من تشرين الأول لبدء تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية"، أكد أنه "يتعين على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الباقية لتطبيق القانون، كي لا تكون شريكة في عملية تأجيل الإنتخابات، وواجبها أيضا وواجب وزير الداخلية والبلديات إصدار القرار المتعلق بكل دقائق تطبيق القانون".

وشدد التكتل على "موقفه الثابت ضرورة إجراء الإنتخابات في مواعيدها من دون أي تأجيل".

وهنأ "المدير العام لكازينو لبنان رولان الخوري بإطلاق سراحهـ بما يؤكد أنه كان موقوفا من دون أي مسوغ كون الجنح المساقة بحقه هي من دون أي إثبات، وقد عبر بنفسه عن ذلك بالقول: كنت معتقلاً مش عارف ليش".

ولفت إلى أن "قرار إطلاقه يؤكد وجود قضاة أحرار الضمير يحكمون بما توجبه عليهم الحقيقة والقوانين وليس الغايات السياسية المفروضة".

أخبار لبنان

القوي":

النواب

نوايا

إجراء

الإنتخابات

LBCI
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-25

وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارع إيلون بتل أبيب مع بدء إحتجاج للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن

LBCI
منوعات
2025-09-29

في لحظة مرعبة... فيل هائج ينقضّ على زورقين سياحيين: "لو أبقاها تحت الماء لثوانٍ إضافية لكانت غرقت" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق مسير على علو منخفض جدا وبشكل متواصل فوق بلدات الغسانية وكوثرية السياد والخرطوم

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-27

الشيخ نعيم قاسم: يجب الا نخضع وان نواجه العدوان بالدفاع لا بالاستسلام وأن نواجه التهديد بالمساعدات بالاعتماد على امكاناتنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
اقتصاد
03:52

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

