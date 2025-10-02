بخاري يستقبل سفير فنزويلا: بحثٌ في سبل تعزيز التعاون المشترك

عرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مكتبه في السفارة، مع سفير فنزويلا لدى لبنان، خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس، مختلف التطورات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما بحثا في سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات.