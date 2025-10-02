الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

بحث الرئيس جوزاف عون مع رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عددًا من القضايا والاستحقاقات الوطنية.وجرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

