عيتاني وفتوح ناقشا سبل التعاون المستقبلي بين اتحاد المصارف العربية ومرفأ بيروت

استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني في مكتبه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في إطار تعزيز الروابط بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الحيوية في لبنان.



وأوضحت إدارة مرفأ بيروت في بيان أنه "خلال اللقاء، جرى البحث في سبل التعاون المستقبلي بين اتحاد المصارف العربية ومرفأ بيروت، بما يسهم في ترسيخ دور المرفأ كمركز اقتصادي وتجاري محوري في المنطقة، ويدعم انفتاحه على المبادرات العربية والدولية".



وأكد فتوح "أهمية توطيد الشراكة بين المؤسسات المصرفية والمرافىء اللبنانية، نظرًا إلى دورها الأساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمارات".