قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة هي خيار تربوي، أخلاقي، ثقافي، جهادي، وسياسي.



وجاء كلام الشيخ قاسم في خلال تجمّع كشفي تحت عنوان "أجيال السيد"، في المدينة الرياضية في ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الأربعين لتأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي .



وقد امتلأت المدرجات بأكثر من 74,475 كشافًا من مختلف المناطق وفق ما أعلن المفوّض العام لكشافة الإمام المهدي.