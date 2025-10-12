سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح

اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بوزير الخارجية السفير يوسف رجي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي.