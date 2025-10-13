شينكر: يوم تاريخي بتحقيق أهداف ترامب... وهناك خوف من تجاهل لبنان كما في الوقت السابق

وصف مساعد وزير الخارجية الأميركيّ لشؤون الشرق الأدنى سابقًا ديفيد شينكر اليوم بـ"التاريخي"، لافتًا الى أن "كلّ أهداف ترامب تمّ تحقيقها وأمّن الدعم لخطته وعدم حضور نتنياهو كان لعدم التسليم على الرئيس محمود عباس أو التواجد مع مسؤولين لا تجمعه بهم علاقة جيّدة".



وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـLBCI "حماس استسلم عكس حزب الله الذي يظهر استعراضات يومية ونشكك بارادة الحكومة اللبنانية على أن تكون فاعلة في المرحلة القادمة بموضوع السلاح ونزع السلاح من الحزب وذلك يفسّر التعاطي المختلف بين لبنان وغزة".



واضاف "اهمية اليوم هو باطلاق الرهائن والمسجونين وهو انطلاقة واعدة بدون التقليل من أهمية الصعوبات التي تنتظرنا وطبيعة المرحلة المقبلة".



وتابع "الخطر حتمًا موجود في موضوع الحرب وهناك خوف من تجاهل لبنان كما في الوقت السابق وهناك تخوف دولي من اعادة انتاج الحزب لمنظومته العسكرية".