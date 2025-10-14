الأخبار
الرئيس عون اطلع من لحود على الحركة السياحية وتحضيرات الموسم الشتوي

أخبار لبنان
2025-10-14 | 03:16
الرئيس عون اطلع من لحود على الحركة السياحية وتحضيرات الموسم الشتوي

إطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزيرة السياحة لورا الخازن لحود على الحركة السياحية النشطة التي شهدها لبنان خلال فصل الصيف، وعلى الواقع السياحي الراهن في فصل الخريف، والتحضيرات الجارية للموسم السياحي الشتوي.
 
وأبلغت الوزيرة لحود الرئيس عون بارتفاع مداخيل الدولة عقب إعادة افتتاح مغارة جعيتا وتنظيم العمل فيها، بالإضافة إلى مواكبة وزارة السياحة لزيارة الأب الأقدس البابا لاوون الرابع عشر إلى بيروت نهاية الشهر المقبل.

أخبار لبنان

الحركة

السياحية

وتحضيرات

الموسم

الشتوي

