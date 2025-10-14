0min

الأمن العام: "ليبان بوست" تبدأ باستقبال المعاملات الجديدة ابتداءً من يوم غد

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن بدء شركة ليبان بوست اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بإستقبال معاملات الأمن العام الجديدة بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة عبرها حالياً وفقاً للجداول المرفقة أدناه.