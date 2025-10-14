وزارة الاتّصالات تطلق مشروع ‎5G‎ الوطني بالتعاون مع" ألفا" و"تاتش"

أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج في منشور على منصة "إكس" أن حقبة الجيل الخامس 5G بدأت في لبنان.



وقال: "وزارة الاتّصالات والهيئة المنظّمة للاتّصالات التي جرى تفعيلها منذ أيام، بالتّعاون مع شركتَي ألفا و تاتش، تطلق مشروعًا من ثلاث سنوات لتحديث الشبكات وإطلاق خدمة 5G على مستوى الوطن".



وأضاف: "اتّصال أفضل، فرص عمل جديدة، ونموّ في الناتج المحلي".