قائد الجيش استقبل وليد وتيمور جنبلاط وإلتقى ميشال معوض

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، كما استقبل النائب ميشال معوض.



وخلال هذَين اللقاءَين، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كذلك، استقبل قائد الجيش رئيس اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L) اللواء Enrico Fontana مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.