رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان للمشاركة في قداس تطويب المطران أنطوان مالويان بحضور السيدة الأولى

يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الفاتيكان يوم غد السبت للمشاركة في قداس البابا لاوون الرابع عشر، لمناسبة تطويب المطران أنطوان مالويان (إغناطيوس المولود شكر الله) قديساً بعد وفاته على يد بعض العثمانيين المتزمتين عام 1915.

ويرافق الرئيس في زيارته السيدة الأولى نعمت عون، التي تترأس اللجنة المكلّفة بالإعداد لزيارة البابا لاوون المرتقبة إلى لبنان.