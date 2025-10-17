المفتي قبلان: لا بد من ورقة أولويات وطنية بعيداً من الخصومات السياسية لحماية المصير الوطني

دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الشعب لان يكون يقظاً ويمنع السلطة من أن تتحوّل إلى فرعون جديد، ويمنع المال من التحالف مع السلطة مشددا على ان القوة التي تحمي الباطل تقتل الانسان وتمسح ذاكرة الأجيال، وتتعامل معهم كقطعان، كما ان السلطة التي تعيش على الولاء والتبعية العمياء تبتلع الناس وتحوّلهم إلى سلعة عائلية وخدمات شخصية فوق ركام من مذابح أخلاقية وسلطوية ومالية واجتماعية وعلمية وتنتهي بسقوط أخطر أدوار الانسان في هذه الدنيا.

وتوجه المفتي قبلان في خطبة الجمعة الى القوى السياسية وللشعب اللبناني بالقول: "إن لبنان نشأ على الشراكة والتضامن الوطني، وشكّل ذلك أصل ميثاقه التاريخي والسياسي، وسيبقى . كما شدد على ان السيادة الوطنية أكبر ضرورات البلد، بل هي أساس وجوده وبقائه، ولبنان للجميع على قاعدة الشراكة الوطنية والسيادية والموردية والميثاقية والتضامن الشامل.وطالب بورقة أولويات وطنية بعيداً من الخصومات السياسية لحماية المصير الوطني.



ودعا المفتي قبلان لضرورة الوقفة الوطنية الشاملة لانتشال لبنان من قعر الأزمات، ولا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبما في ذلك اليد العاملة وتسونامي الأسواق والاستشفاء وأساسيات التقاعد والخدمات والشلل الكبير الذي يطال الإدارات والمرافق العامة، والذي يضرب صميم قدرة الفئات الأكثر هشاشة وضعفاً.



ورأى ان لا شيء أهم وأكثر تأثيراً اليوم من تفاهم سعودي إيراني تركي ينتشل المنطقة من أسوأ خرائط أميركية إسرائيلية تعمل على إحراق المنطقة من بابها إلى بابها.