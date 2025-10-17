الرئيس عون يوجّه السفراء الجدد إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة شؤون الجاليات اللبنانية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خمسة سفراء لبنانيين عُيّنوا حديثًا في الخارج بموجب التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة، وهم: علي المولى (الجزائر)، ميلاد نمور (تونس)، رحاب أبو زين (بلغاريا)، بشير عزّام (موسكو)، وأحمد سويدان (طهران).



وخلال اللقاء، وجّه الرئيس عون السفراء إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والدول المعتمدين لديها، والاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية وتلبية احتياجاتها، مشدّدًا على أهمية مواكبة الزيارات الرسمية اللبنانية إلى تلك الدول بما يضمن التنسيق المستمر ومتابعة نتائجها وتنفيذها.