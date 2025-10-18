الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزيرة التربية لمديري مدارس وثانويات بعلبك الرسمية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة
أخبار لبنان
2025-10-18 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزيرة التربية لمديري مدارس وثانويات بعلبك الرسمية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة
عقدت وزيرة التربية والتَّعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لقاء مع مديري المدارس والثانويات الرسمية في منطقة بعلبك، في القاعة المقفلة بمركز "الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء" في مدينة بعلبك، بحضور رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، المستشارين الإعلاميين ألبير شمعون ومهى ضاهر، وممثل رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان نبيل عقيل.
اسماعيل
استهلت اللقاء الدكتورة بتول اسماعيل، مؤكدة أن "هذا الاجتماع ليس مجرد لقاء إداري، بل رساله تواصل وتقدير لكل من يعمل من أجل بناء الإنسان والوطن، ويواكب المسيرة التربوية، فالتعليم ليس مجرد عمل بل هو رسالة تتجدد بالتواصل والعمل والعزم والإيمان".
كرامي
واستمعت الوزيرة كرامي إلى الهواجس والمطالب المتعلقة بالعمل التربوي والتعليمي في الثانويات والمدارس الرسمية، وأشادت "بالقطاع التربوي الرسمي وبدور المديرين المناضلين المؤمنين برسالة التربية، الذين وضعوا كل معارفهم وقدراتهم في خدمة تطوير العملية التربوية التعليمية".
وأشارت إلى "ملف تدريب 670 مديرًا، الذي يركّز على دور المدير القيادي في عملية التطوير، وسوف يستكمل المشروع بتدريب 250 تربويًّا من الذين سيشغلون إدارات المدارس والثانويات التي سيكون فيها شغور بسبب بلوغ مديريها سن التقاعد".
ولفتت كرامي إلى أن "صعوبة تأمين الموارد الماليّة من الجهات المانحة في هذه الظروف"، مؤكدة أن "من الأهداف الاستراتيجية موضوع تفعيل الشراكات، لنبقى على تماس مع بيئة طلابنا، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والبلديات ورجال الأعمال المهتمين بتنمية المناطق، بالإضافة إلى الدول والسفارات والجهات المانحة، وفقا لخطط وأولويات وضعتها الوزارة".
أخبار لبنان
التربية
لمديري
مدارس
وثانويات
بعلبك
الرسمية:
تفعيل
الشراكات
وأولويات
الوزارة
التالي
كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)
منيمنة لـ"جدل": تسليم السلاح هو الخطوة الأولى للبدء بمسار الاصلاح ومسؤولية الودائع تقع على المصارف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-21
وزيرة التربية افتتحت ثانوية عين الزيت الرسمية
آخر الأخبار
2025-09-21
وزيرة التربية افتتحت ثانوية عين الزيت الرسمية
0
أخبار لبنان
04:03
وزيرة التربية: مذكرة تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية ترجمة لقرار مجلس الوزراء
أخبار لبنان
04:03
وزيرة التربية: مذكرة تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية ترجمة لقرار مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
2025-09-29
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
أخبار لبنان
2025-09-29
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
0
أخبار لبنان
2025-09-21
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
أخبار لبنان
2025-09-21
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
0
أخبار لبنان
14:11
بعد البيان الصادر عن ريم الدبري... بيان توضيحي للفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي
أخبار لبنان
14:11
بعد البيان الصادر عن ريم الدبري... بيان توضيحي للفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
أمن وقضاء
13:31
تدابير سير في شارع الأوزاعي على خطّ سير البربير مخفر البسطة الأحد بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
13:31
تدابير سير في شارع الأوزاعي على خطّ سير البربير مخفر البسطة الأحد بسبب أعمال صيانة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
0
آخر الأخبار
2025-10-13
ترامب: سأكون فخورًا بزيارة غزة وأود أن تطأ قدماي أرضها
آخر الأخبار
2025-10-13
ترامب: سأكون فخورًا بزيارة غزة وأود أن تطأ قدماي أرضها
0
أخبار لبنان
2025-10-04
إدوار غبريال بعد لقائه جعجع: أمام الجيش تحدّ أساسي يتمثل في استكمال عملية النزع الكلي للسلاح
أخبار لبنان
2025-10-04
إدوار غبريال بعد لقائه جعجع: أمام الجيش تحدّ أساسي يتمثل في استكمال عملية النزع الكلي للسلاح
0
أخبار لبنان
2025-10-11
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
أخبار لبنان
2025-10-11
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
0
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
0
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
2
حال الطقس
02:44
إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:44
إليكم تفاصيل الطقس
3
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-10-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-10-2025
4
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
5
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
6
خبر عاجل
12:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
خبر عاجل
12:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
7
صحف اليوم
00:28
كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)
صحف اليوم
00:28
كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)
8
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: اعادة السماح لشركة تنورين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب الى كل لبنان
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: اعادة السماح لشركة تنورين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب الى كل لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More