الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة التربية لمديري مدارس وثانويات بعلبك الرسمية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة

أخبار لبنان
2025-10-18 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة التربية لمديري مدارس وثانويات بعلبك الرسمية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزيرة التربية لمديري مدارس وثانويات بعلبك الرسمية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة

 عقدت وزيرة التربية والتَّعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لقاء مع مديري المدارس والثانويات الرسمية في منطقة بعلبك، في القاعة المقفلة بمركز "الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء" في مدينة بعلبك، بحضور رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، المستشارين الإعلاميين ألبير شمعون ومهى ضاهر، وممثل رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان نبيل عقيل.

اسماعيل 

استهلت اللقاء الدكتورة بتول اسماعيل، مؤكدة أن "هذا الاجتماع ليس مجرد لقاء إداري، بل رساله تواصل وتقدير لكل من يعمل من أجل بناء الإنسان والوطن، ويواكب المسيرة التربوية، فالتعليم ليس مجرد عمل بل هو رسالة تتجدد بالتواصل والعمل والعزم والإيمان".

كرامي

واستمعت الوزيرة كرامي إلى الهواجس والمطالب المتعلقة بالعمل التربوي والتعليمي في الثانويات والمدارس الرسمية، وأشادت "بالقطاع التربوي الرسمي وبدور المديرين المناضلين المؤمنين برسالة التربية، الذين وضعوا كل معارفهم وقدراتهم في خدمة تطوير العملية التربوية التعليمية".

وأشارت إلى "ملف تدريب 670 مديرًا، الذي يركّز على دور المدير القيادي في عملية التطوير، وسوف يستكمل المشروع بتدريب 250 تربويًّا من الذين سيشغلون إدارات المدارس والثانويات التي سيكون فيها شغور بسبب بلوغ مديريها سن التقاعد".

ولفتت كرامي إلى أن "صعوبة تأمين الموارد الماليّة من الجهات المانحة في هذه الظروف"، مؤكدة أن "من الأهداف الاستراتيجية موضوع تفعيل الشراكات، لنبقى على تماس مع بيئة طلابنا، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والبلديات ورجال الأعمال المهتمين بتنمية المناطق، بالإضافة إلى الدول والسفارات والجهات المانحة، وفقا لخطط وأولويات وضعتها الوزارة".

 
 

أخبار لبنان

التربية

لمديري

مدارس

وثانويات

بعلبك

الرسمية:

تفعيل

الشراكات

وأولويات

الوزارة

LBCI التالي
كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)
منيمنة لـ"جدل": تسليم السلاح هو الخطوة الأولى للبدء بمسار الاصلاح ومسؤولية الودائع تقع على المصارف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

وزيرة التربية افتتحت ثانوية عين الزيت الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
04:03

وزيرة التربية: مذكرة تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية ترجمة لقرار مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:24

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ

LBCI
أخبار لبنان
14:11

بعد البيان الصادر عن ريم الدبري... بيان توضيحي للفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي

LBCI
رياضة
13:42

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
أمن وقضاء
13:31

تدابير سير في شارع الأوزاعي على خطّ سير البربير مخفر البسطة الأحد بسبب أعمال صيانة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:12

الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

ترامب: سأكون فخورًا بزيارة غزة وأود أن تطأ قدماي أرضها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

إدوار غبريال بعد لقائه جعجع: أمام الجيش تحدّ أساسي يتمثل في استكمال عملية النزع الكلي للسلاح

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-11

غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:42

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
رياضة
13:30

تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"

LBCI
أخبار دولية
13:21

"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان

LBCI
أخبار لبنان
13:12

الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:52

رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

LBCI
حال الطقس
02:44

إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 18-10-2025

LBCI
خبر عاجل
10:24

وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية

LBCI
خبر عاجل
09:36

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور

LBCI
خبر عاجل
12:01

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

LBCI
صحف اليوم
00:28

كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)

LBCI
خبر عاجل
10:24

وزير الصحة: اعادة السماح لشركة تنورين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب الى كل لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More