وزير الصحة: إعادة السماح لشركة "تنورين" بتعبئة وتوزيع مياه الشرب في كل لبنان

أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في مؤتمر صحافي أن "صحة اللبنانيين لا تعرف لا لونًا ولا طائفةً ولا مذهبًا ولا سياسة، ووزارة الصحة لم ولن تكون إلا لكل اللبنانيين".



وأوضح ناصر الدين أنّه "بعد ورود شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إشكالية تتعلق بمياه تنورين، قام فريق الترصد الوبائي بجمع ست عينات من الأسواق اللبنانية وإرسالها إلى مستشفى رفيق الحريري، حيث أظهرت ثلاث منها وجود تلوث".



وأضاف: "لاحقًا، جمعنا 11 عيّنة من المعمل، وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في واحدة فقط منها، فيما جاءت باقي العينات سليمة وخالية من البكتيريا".



وأشار الوزير إلى أنّ "شركة تنورين كانت على مستوى عالٍ من التعاون، وعملت على معالجة الملاحظات التقنية"، معلنًا إعادة السماح للشركة بتعبئة وتوزيع مياه الشرب في كل لبنان.



وختم ناصر الدين مشددًا على أنّ "الاتهامات والتراشق الإعلامي لا يعكسان الصورة التي يجب أن يتعامل بها اللبنانيون مع بعضهم البعض"، كاشفًا أنّ الوزارة تعمل على إنشاء مختبر مركزي وبائي ودوائي لتعزيز الرقابة الصحية.