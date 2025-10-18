الأخبار
وزير الصحة: إعادة السماح لشركة "تنورين" بتعبئة وتوزيع مياه الشرب في كل لبنان

أخبار لبنان
2025-10-18 | 16:35
مشاهدات عالية
وزير الصحة: إعادة السماح لشركة &quot;تنورين&quot; بتعبئة وتوزيع مياه الشرب في كل لبنان
وزير الصحة: إعادة السماح لشركة "تنورين" بتعبئة وتوزيع مياه الشرب في كل لبنان

أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في مؤتمر صحافي أن "صحة اللبنانيين لا تعرف لا لونًا ولا طائفةً ولا مذهبًا ولا سياسة، ووزارة الصحة لم ولن تكون إلا لكل اللبنانيين".

وأوضح ناصر الدين أنّه "بعد ورود شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إشكالية تتعلق بمياه تنورين، قام فريق الترصد الوبائي بجمع ست عينات من الأسواق اللبنانية وإرسالها إلى مستشفى رفيق الحريري، حيث أظهرت ثلاث منها وجود تلوث".

وأضاف: "لاحقًا، جمعنا 11 عيّنة من المعمل، وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في واحدة فقط منها، فيما جاءت باقي العينات سليمة وخالية من البكتيريا".

وأشار الوزير إلى أنّ "شركة تنورين كانت على مستوى عالٍ من التعاون، وعملت على معالجة الملاحظات التقنية"، معلنًا إعادة السماح للشركة بتعبئة وتوزيع مياه الشرب في كل لبنان.

وختم ناصر الدين مشددًا على أنّ "الاتهامات والتراشق الإعلامي لا يعكسان الصورة التي يجب أن يتعامل بها اللبنانيون مع بعضهم البعض"، كاشفًا أنّ الوزارة تعمل على إنشاء مختبر مركزي وبائي ودوائي لتعزيز الرقابة الصحية.

أخبار لبنان

الصحة:

إعادة

السماح

لشركة

"تنورين"

بتعبئة

وتوزيع

الشرب

لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:24

وزير الصحة: اعادة السماح لشركة تنورين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب الى كل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-13

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

وزير العمل: نتابع ملف شركة مياه تنورين لحماية حقوق العمال وضمان صحتهم وكرامتهم

LBCI
أخبار لبنان
20:24

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ

LBCI
أخبار لبنان
20:11

بعد البيان الصادر عن ريم الدبري... بيان توضيحي للفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي

LBCI
رياضة
19:42

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
أمن وقضاء
19:31

تدابير سير في شارع الأوزاعي على خطّ سير البربير مخفر البسطة الأحد بسبب أعمال صيانة

LBCI
أخبار لبنان
16:35

وزير الصحة: إعادة السماح لشركة "تنورين" بتعبئة وتوزيع مياه الشرب في كل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:17

تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-16

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
فنّ
2025-10-16

بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس

LBCI
رياضة
19:42

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
رياضة
19:30

تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:23

تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"

LBCI
أخبار دولية
19:21

"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:17

بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:17

تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:15

أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:13

هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان

LBCI
أخبار لبنان
19:12

الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى

LBCI
أمن وقضاء
13:52

رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

LBCI
حال الطقس
08:44

إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
05:32

أسرار الصحف 18-10-2025

LBCI
خبر عاجل
16:24

وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية

LBCI
خبر عاجل
15:36

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور

LBCI
خبر عاجل
18:01

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

LBCI
صحف اليوم
06:28

كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)

LBCI
خبر عاجل
16:24

وزير الصحة: اعادة السماح لشركة تنورين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب الى كل لبنان

