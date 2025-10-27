الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: لا وجود لاي انقسام بين اللبنانيين الا على مستوى الطبقة السياسية
أخبار لبنان
2025-10-27 | 08:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الرئيس عون: لا وجود لاي انقسام بين اللبنانيين الا على مستوى الطبقة السياسية
استقبل رئيس الجمهورية وفد المجمع الثقافي الجعفري لحوار الاديان الذي اطلع الرئيس عون على المهام التي يقوم بها على صعيد نشر ثقافة الحوار والتواصل بين اللبنانيين.
وتحدث باسم الوفد رئيس المجمع الشيخ محمد الحاج الذي شكر الرئيس عون على اهتمامه بنشر ثقافة الحوار، مشيرا الى ان "خطاب القسم يتماشى مع التطلعات والافكار التي يؤمن بها المجمع الثقافي الذي يهتم بنشر الوعي بين المواطنين عبر تنظيم الندوات وحلقات الحوار لتقريب وجهات النظر بين الاطياف الاسلامية والمسيحية، كما بين تلك المذهبية والسياسية، بالتنسيق مع مؤسسات سويسرية والمانية تدعم هذا العمل".
وتمنى على الرئيس عون "تشجيع نشاطات المجمع التي تصب في خدمة ارساء الحوار والقدرة الحوارية بين مختلف الاطياف اللبنانية"، وتمنى على الرئيس عون "الدعوة الى حوار واسع وشامل في ضوء الانقسام العمودي في البلد لما من شأنه ان يعزز الروح التكاملية لبناء الوطن الذي يعتبر الخاسر الوحيد من استمرار الخلافات، لا الاحزاب او المذهبية او الطائفية"، ونوه بـ"الانجازات التي تحققت في السنة الاولى من العهد وأهمها الحفاظ على السلم الأهلي".
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مثنيا على "الجهود التي يقوم بها في سبيل ارساء الحوار ومبدأ التلاقي بين اللبنانيين"، مشددا على "اهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن"، واعتبر ان "لا وجود لاي انقسام بين اللبنانيين الا على مستوى الطبقة السياسية".
وقال: "اننا لا نرى وجودا لهذا الانقسام الحاد على المستوى الشعبي بل على العكس، وخير دليل على ذلك الاتصالات التي وردتنا من مختلف الاطراف التي ترغب بالمساعدة في التحضير لزيارة البابا الذي سيزور لبنان اواخر الشهر المقبل. ولهذا الامر ابعاد على مستوى التكاتف الوطني. وهذا لا يعني اننا لسنا بحاجة لحوار، فهو اساسي لازالة رواسب الحرب الطائفية والمذهبية التي دمرت لبنان، ونعول في ذلك على دور وسائل الاعلام كما على دوركم ونشد على ايديكم لتواصلوا هذه الرسالة ".
واضاف: "إن سماحة الامام موسى الصدر كان يقول إن مشكلتنا في لبنان تكمن في اننا نعمل للمصلحة الشخصية وليس للمصلحة العامة. وانا اقول مهما كانت المشكلة ونوعها وحجمها، فهي لا تحل الا عبر الحوار والتحاور وهذا ما اشدد عليه دائما. ونحن جميعا نتفيأ تحت ظل العلم اللبناني ونحمل هوية واحدة، وحق الاختلاف مقدس ولكن حق الخلاف غير مسموح به. فولاؤنا يجب ان يكون للبنان وللمصلحة اللبنانية وكل شخص على دينه الله يعينه. وهذا الاختلاف هو ثروة للبنان الذي وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بوطن الرسالة، وإذا ما فقدنا هذا النموذج فيه، فتأكدوا انه سيفقد في المنطقة ككل".
وأكد الرئيس عون أن "الحوار هو خيار اللبنانيين جميعا، وجميعنا نعيش تحت سقف واحد، إما ان ينهار هذا السقف علينا جميعا، او نعمل لإعادة لبنان الى عصره الذهبي".
أخبار لبنان
انقسام
اللبنانيين
مستوى
الطبقة
السياسية
التالي
الأمن العام ينظم الأربعاء المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحين السوريين
سلام إستقبل السفير المصري ونقيب المحامين...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:40
الرئيس عون مستقبلا رئيس المجمع الثقافي الجعفري الشيخ محمد الحاج مع وفد: لا انقسام على المستوى الشعبي ولغة الحرب لا تنفع وأي مشكلة مهما كان حجمها لا تحل إلا بالحوار
آخر الأخبار
05:40
الرئيس عون مستقبلا رئيس المجمع الثقافي الجعفري الشيخ محمد الحاج مع وفد: لا انقسام على المستوى الشعبي ولغة الحرب لا تنفع وأي مشكلة مهما كان حجمها لا تحل إلا بالحوار
0
صحف اليوم
2025-10-20
مصادر سياسية لـ"اللواء": اللقاء بين الرئيسين عون وبري تركز على ملف التفاوض وآليته
صحف اليوم
2025-10-20
مصادر سياسية لـ"اللواء": اللقاء بين الرئيسين عون وبري تركز على ملف التفاوض وآليته
0
آخر الأخبار
2025-10-06
وزير الداخلية: رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السلطة السياسية ووحدة اللبنانيين
آخر الأخبار
2025-10-06
وزير الداخلية: رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السلطة السياسية ووحدة اللبنانيين
0
آخر الأخبار
2025-10-22
القناة 13 الإسرائيلية: المستوى الأمني أوصى المستوى السياسي بالتقدم إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب
آخر الأخبار
2025-10-22
القناة 13 الإسرائيلية: المستوى الأمني أوصى المستوى السياسي بالتقدم إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:10
ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب
أخبار لبنان
11:10
ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب
0
أخبار لبنان
10:51
الكتلة الوطنيّة: ندعو الكتل إلى مقاطعة الجلسة التشريعيّة
أخبار لبنان
10:51
الكتلة الوطنيّة: ندعو الكتل إلى مقاطعة الجلسة التشريعيّة
0
أخبار لبنان
10:49
"الكتائب" يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: لا شرعية لجلسة تُقصي المغتربين عن المشاركة السياسية
أخبار لبنان
10:49
"الكتائب" يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: لا شرعية لجلسة تُقصي المغتربين عن المشاركة السياسية
0
أمن وقضاء
10:44
القاصر ريتاج الهرمشلي مفقودة...
أمن وقضاء
10:44
القاصر ريتاج الهرمشلي مفقودة...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
0
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
0
أخبار دولية
09:14
منظمة التجارة العالمية: الكثير من الإنتقادات الأميركية لنظام التجارة مبررة
أخبار دولية
09:14
منظمة التجارة العالمية: الكثير من الإنتقادات الأميركية لنظام التجارة مبررة
0
أخبار لبنان
2025-10-26
قداس في الذكرى ٣٥ لاستشهاد القائد داني شمعون وعائلته
أخبار لبنان
2025-10-26
قداس في الذكرى ٣٥ لاستشهاد القائد داني شمعون وعائلته
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:37
مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات
أخبار لبنان
08:37
مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات
0
أمن وقضاء
08:02
بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار
أمن وقضاء
08:02
بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار
0
أخبار لبنان
07:48
حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها
أخبار لبنان
07:48
حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها
0
أخبار لبنان
07:41
اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع
أخبار لبنان
07:41
اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع
0
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
0
أخبار لبنان
06:37
السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان
أخبار لبنان
06:37
السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان
0
أخبار دولية
02:39
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
أخبار دولية
02:39
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
3
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
4
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
7
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
8
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More