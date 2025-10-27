الأخبار
الرئيس عون: لا وجود لاي انقسام بين اللبنانيين الا على مستوى الطبقة السياسية

أخبار لبنان
2025-10-27 | 08:46
الرئيس عون: لا وجود لاي انقسام بين اللبنانيين الا على مستوى الطبقة السياسية
3min
الرئيس عون: لا وجود لاي انقسام بين اللبنانيين الا على مستوى الطبقة السياسية

استقبل رئيس الجمهورية وفد المجمع الثقافي الجعفري لحوار الاديان الذي اطلع الرئيس عون على المهام التي يقوم بها على صعيد نشر ثقافة الحوار والتواصل بين اللبنانيين.

وتحدث باسم الوفد رئيس المجمع الشيخ محمد الحاج الذي شكر الرئيس عون على اهتمامه بنشر ثقافة الحوار، مشيرا الى ان "خطاب القسم يتماشى مع التطلعات والافكار التي يؤمن بها المجمع الثقافي الذي يهتم بنشر الوعي بين المواطنين عبر تنظيم الندوات وحلقات الحوار لتقريب وجهات النظر بين الاطياف الاسلامية والمسيحية، كما بين تلك المذهبية والسياسية، بالتنسيق مع مؤسسات سويسرية والمانية تدعم هذا العمل".

وتمنى على الرئيس عون "تشجيع نشاطات المجمع التي تصب في خدمة ارساء الحوار والقدرة الحوارية بين مختلف الاطياف اللبنانية"، وتمنى على الرئيس عون "الدعوة الى حوار واسع وشامل في ضوء الانقسام العمودي في البلد لما من شأنه ان يعزز الروح التكاملية لبناء الوطن الذي يعتبر الخاسر الوحيد من استمرار الخلافات، لا الاحزاب او المذهبية او الطائفية"، ونوه بـ"الانجازات التي تحققت في السنة الاولى من العهد وأهمها الحفاظ على السلم الأهلي".

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مثنيا على "الجهود التي يقوم بها في سبيل ارساء الحوار ومبدأ التلاقي بين اللبنانيين"، مشددا على "اهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن"، واعتبر ان "لا وجود لاي انقسام بين اللبنانيين الا على مستوى الطبقة السياسية".

وقال: "اننا لا نرى وجودا لهذا الانقسام الحاد على المستوى الشعبي بل على العكس، وخير دليل على ذلك الاتصالات التي وردتنا من مختلف الاطراف التي ترغب بالمساعدة في التحضير لزيارة البابا الذي سيزور لبنان اواخر الشهر المقبل. ولهذا الامر ابعاد على مستوى التكاتف الوطني. وهذا لا يعني اننا لسنا بحاجة لحوار، فهو اساسي لازالة رواسب الحرب الطائفية والمذهبية التي دمرت لبنان، ونعول في ذلك على دور وسائل الاعلام كما على دوركم ونشد على ايديكم لتواصلوا هذه الرسالة ".

واضاف: "إن سماحة الامام موسى الصدر كان يقول إن مشكلتنا في لبنان تكمن في اننا نعمل للمصلحة الشخصية وليس للمصلحة العامة. وانا اقول مهما كانت المشكلة ونوعها وحجمها، فهي لا تحل الا عبر الحوار والتحاور وهذا ما اشدد عليه دائما. ونحن جميعا نتفيأ تحت ظل العلم اللبناني ونحمل هوية واحدة، وحق الاختلاف مقدس ولكن حق الخلاف غير مسموح به. فولاؤنا يجب ان يكون للبنان وللمصلحة اللبنانية وكل شخص على دينه الله يعينه. وهذا الاختلاف هو ثروة للبنان الذي وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بوطن الرسالة، وإذا ما فقدنا هذا النموذج فيه، فتأكدوا انه سيفقد في المنطقة ككل".
 
وأكد الرئيس عون أن "الحوار هو خيار اللبنانيين جميعا، وجميعنا نعيش تحت سقف واحد، إما ان ينهار هذا السقف علينا جميعا، او نعمل لإعادة لبنان الى عصره الذهبي".

أخبار لبنان

انقسام

اللبنانيين

مستوى

الطبقة

السياسية

