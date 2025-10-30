الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها
أخبار لبنان
2025-10-30 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها
شكل تنظيم وتطوير القطاع الوسيط بين شركات استيراد الأدوية الزراعية والمزارعين محور اللقاء الذي عقده وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود وعدد كبير من ممثلي أصحاب محلات بيع الادوية الزراعية في لبنان .
وتناول اللقاء سبل تنظيم هذا القطاع الذي يعد حلقة أساسية في ضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية الصحة العامة، مع التأكيد أن توثيق عمليات بيع الأدوية الزراعية عبر تطبيق نظام "الوصفة الزراعية" يأتي في صدارة أولويات الوزارة، كخطوة إصلاحية تهدف إلى ضبط استخدام المبيدات ومكافحة التهريب والفوضى في السوق.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير هاني أن "وزارة الزراعة تسعى إلى شراكة حقيقية مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي، وفي مقدمتهم أصحاب محلات بيع الادوية الزراعية"، مشيرًا إلى "أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص سينعكس إيجاباً على نوعية الإنتاج وجودته، ويعزز الثقة بالأسواق المحلية، ويمهد لخطوات إصلاحية إضافية تنظم العلاقة بين جميع المتداخلين في هذا القطاع".
ملاحظات محلات بيع الادوية الزراعية
من جهتهم، عبر ممثلو محلات بيع الأدوية الزراعية عن "تحفظهم حيال تطبيق نظام الوصفة الزراعية في ظل الظروف الحالية"، لافتين إلى أن "السوق اللبناني يعاني من دخول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والمبيدات المهربة وغير القانونية، التي تشكل ما نسبته 30% من حجم السوق، ولا تخضع لأي رقابة أو فحوصات ترسبات".
وأشار المشاركون إلى أن "الوصفة الزراعية غير معتمدة في دول الجوار، وأن طبيعة عمل محلات بيع الادوية الزراعية حاليًا تقتصر على بيع الدواء الزراعي وليس وصفه"، معتبرين أن "النظام الجديد قد يرفع الكلفة التشغيلية بسبب الحاجة إلى توظيف مهندسين زراعيين إضافيين".
وأكد ممثلو محلات بيع الادوية الزراعية أن "الحلول تكمن في تشديد الرقابة على الاستيراد والحد من التهريب وإقفال محلات بيع الادوية الزراعية غير المرخصة، بالتوازي مع توظيف عدد من المهندسين الزراعيين في الوزارة وتوزيعهم على المراكز الزراعية في الأقضية لمتابعة تنفيذ نظام الوصفة الزراعية بشكل عملي ومنصف".
هاني: وقف الفوضى
من جهته، أشار الوزير هاني إلى أن "قطاع بيع الأدوية والمبيدات الزراعية يعاني غياب خطة تنظيمية واضحة"، مؤكدًا أن "الوزارة تعمل على تنمية القطاع الزراعي والصناعي معاً كركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني".
وقال: "نحن في مرحلة تشاور وتعاون للوصول إلى توافق وطني حول آلية تنظيم هذا القطاع الحيوي، فالفوضى السائدة في سوق المبيدات يجب أن تتوقف، والوصفة الزراعية ليست عقابًا بل وسيلة لتنظيم العمل وحماية المزارع والمستهلك في آن واحد". وأضاف إن "تطبيق الوصفة الزراعية سيساهم في الحد من تداول الأدوية المهربة وضبط استخدام المبيدات بما ينسجم مع المعايير الدولية"، مشددًا على "أن الوزارة تعمل بتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية لضبط عمليات التهريب ومحاسبة المخالفين".
كما أعلن الوزير هاني أن "وزارة الزراعة وضعت خطة لتدريب جميع المهندسين والفنيين الزراعيين المخولين إصدار الوصفة الزراعية بهدف رفع مستوى الرقابة وتحقيق التتبع الكامل للمنتجات الزراعية".
الوصفة الزراعية... حماية للمزارع والمستهلك
وأوضح هاني أن "الوصفة الزراعية تحمي محلات بيع الادوية الزراعية القانونية كما تحمي المزارعين والمستهلكين، وهي ضرورة إنسانية ووطنية لضمان جودة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على المياه والتربة والبيئة". وأشار إلى أن "كل المنتجات الزراعية التي تدخل الأسواق اللبنانية بشكل قانوني تخضع حاليًا لفحوصات دقيقة، وأن الوزارة تعمل على توسيع هذه الفحوصات لتشمل الإنتاج المحلي، ضمن منظومة تتبع متكاملة تطبق تدريجيًا". كما لفت إلى أن "وزارة الزراعة تتابع حتى اليوم تسجيل نحو 55 ألف مزارع في السجل الزراعي، وأنها تعمل على ربط هذا السجل بمنظومة دعم وتتبع خاصة بكل قطاع إنتاجي".
خطة عمل مقبلة وإجراءات تنظيمية
وأكد أن "من أولويات الوزارة إقفال كل محلات بيع الأدوية الزراعية غير المرخصة"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات لا تستهدف الصيدليات الزراعية القانونية، بل تسعى لتنظيم السوق وحماية الصحة العامة وسلامة الأغذية".
واختتم اللقاء بالتوافق على عقد سلسلة اجتماعات مفتوحة لمتابعة التعاون والتشاور بين الوزارة وممثلي الصيدليات الزراعية، على أن تبدأ مرحلة تطبيق الوصفة الزراعية تدريجيًا ضمن مرحلة انتقالية، تمهيدًا لتثبيتها بشكل نهائي بما يضمن تنظيم السوق، تحسين الإنتاج، وازدهار القطاع الزراعي اللبناني.
أخبار لبنان
تنظيم
الأدوية
الزراعية
أولوية
وطنية
والفوضى
المبيدات
وقفها
التالي
"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي وطالب بدعم الجيش: لاقرار خطة سياسية وديبلوماسية لحماية لبنان
ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-29
هاني ترأس الإجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى: الهدف مساعدة الوزارة ودعم القطاع
أخبار لبنان
2025-10-29
هاني ترأس الإجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى: الهدف مساعدة الوزارة ودعم القطاع
0
أخبار لبنان
2025-09-09
سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
أخبار لبنان
2025-09-09
سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
0
صحف اليوم
2025-09-08
الصادرات الزراعية ضحية تنظيم السير (الأخبار)
صحف اليوم
2025-09-08
الصادرات الزراعية ضحية تنظيم السير (الأخبار)
0
أمن وقضاء
2025-10-18
ضبط منتجات زراعية مهربة في سوق قب إلياس بالتعاون بين الجمارك ووزارة الزراعة
أمن وقضاء
2025-10-18
ضبط منتجات زراعية مهربة في سوق قب إلياس بالتعاون بين الجمارك ووزارة الزراعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
0
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
0
أخبار لبنان
08:58
"التيار الوطني الحر" دان العدوان على بليدا وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير الأمني والديبلوماسي
أخبار لبنان
08:58
"التيار الوطني الحر" دان العدوان على بليدا وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير الأمني والديبلوماسي
0
أخبار لبنان
08:39
اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية درست آليات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين لضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:39
اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية درست آليات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين لضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-17
صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-17
صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-28
مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-28
مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٠-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
2025-10-15
وليد جنبلاط يستقبل سفير الصين لدى لبنان
أخبار لبنان
2025-10-15
وليد جنبلاط يستقبل سفير الصين لدى لبنان
0
رياضة
12:13
"أحيانا تأخذني الحماسة": بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو... فينيسيوس يعتذر
رياضة
12:13
"أحيانا تأخذني الحماسة": بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو... فينيسيوس يعتذر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
0
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
0
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
0
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
0
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
2
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
3
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
4
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
5
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
6
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
7
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
8
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More