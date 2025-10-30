الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها

أخبار لبنان
2025-10-30 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها

شكل تنظيم وتطوير القطاع الوسيط بين شركات استيراد الأدوية الزراعية والمزارعين محور اللقاء الذي عقده وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود وعدد كبير من ممثلي أصحاب محلات بيع الادوية الزراعية في لبنان .

وتناول اللقاء سبل تنظيم هذا القطاع الذي يعد حلقة أساسية في ضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية الصحة العامة، مع التأكيد أن توثيق عمليات بيع الأدوية الزراعية عبر تطبيق نظام "الوصفة الزراعية" يأتي في صدارة أولويات الوزارة، كخطوة إصلاحية تهدف إلى ضبط استخدام المبيدات ومكافحة التهريب والفوضى في السوق.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير هاني أن "وزارة الزراعة تسعى إلى شراكة حقيقية مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي، وفي مقدمتهم أصحاب محلات بيع الادوية الزراعية"، مشيرًا إلى "أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص سينعكس إيجاباً على نوعية الإنتاج وجودته، ويعزز الثقة بالأسواق المحلية، ويمهد لخطوات إصلاحية إضافية تنظم العلاقة بين جميع المتداخلين في هذا القطاع".

ملاحظات محلات بيع الادوية الزراعية
من جهتهم، عبر ممثلو محلات بيع الأدوية الزراعية عن "تحفظهم حيال تطبيق نظام الوصفة الزراعية في ظل الظروف الحالية"، لافتين إلى أن "السوق اللبناني يعاني من دخول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والمبيدات المهربة وغير القانونية، التي تشكل ما نسبته 30% من حجم السوق، ولا تخضع لأي رقابة أو فحوصات ترسبات".

وأشار المشاركون إلى أن "الوصفة الزراعية غير معتمدة في دول الجوار، وأن طبيعة عمل محلات بيع الادوية الزراعية حاليًا تقتصر على بيع الدواء الزراعي وليس وصفه"، معتبرين أن "النظام الجديد قد يرفع الكلفة التشغيلية بسبب الحاجة إلى توظيف مهندسين زراعيين إضافيين".

وأكد ممثلو محلات بيع الادوية الزراعية أن "الحلول تكمن في تشديد الرقابة على الاستيراد والحد من التهريب وإقفال محلات بيع الادوية الزراعية غير المرخصة، بالتوازي مع توظيف عدد من المهندسين الزراعيين في الوزارة وتوزيعهم على المراكز الزراعية في الأقضية لمتابعة تنفيذ نظام الوصفة الزراعية بشكل عملي ومنصف".

هاني: وقف الفوضى
من جهته، أشار الوزير هاني إلى أن "قطاع بيع الأدوية والمبيدات الزراعية يعاني غياب خطة تنظيمية واضحة"، مؤكدًا أن "الوزارة تعمل على تنمية القطاع الزراعي والصناعي معاً كركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني".

وقال: "نحن في مرحلة تشاور وتعاون للوصول إلى توافق وطني حول آلية تنظيم هذا القطاع الحيوي، فالفوضى السائدة في سوق المبيدات يجب أن تتوقف، والوصفة الزراعية ليست عقابًا بل وسيلة لتنظيم العمل وحماية المزارع والمستهلك في آن واحد". وأضاف إن "تطبيق الوصفة الزراعية سيساهم في الحد من تداول الأدوية المهربة وضبط استخدام المبيدات بما ينسجم مع المعايير الدولية"، مشددًا على "أن الوزارة تعمل بتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية لضبط عمليات التهريب ومحاسبة المخالفين".

كما أعلن الوزير هاني أن "وزارة الزراعة وضعت خطة لتدريب جميع المهندسين والفنيين الزراعيين المخولين إصدار الوصفة الزراعية بهدف رفع مستوى الرقابة وتحقيق التتبع الكامل للمنتجات الزراعية".

الوصفة الزراعية... حماية للمزارع والمستهلك
وأوضح هاني أن "الوصفة الزراعية تحمي محلات بيع الادوية الزراعية القانونية كما تحمي المزارعين والمستهلكين، وهي ضرورة إنسانية ووطنية لضمان جودة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على المياه والتربة والبيئة". وأشار إلى أن "كل المنتجات الزراعية التي تدخل الأسواق اللبنانية بشكل قانوني تخضع حاليًا لفحوصات دقيقة، وأن الوزارة تعمل على توسيع هذه الفحوصات لتشمل الإنتاج المحلي، ضمن منظومة تتبع متكاملة تطبق تدريجيًا". كما لفت إلى أن "وزارة الزراعة تتابع حتى اليوم تسجيل نحو 55 ألف مزارع في السجل الزراعي، وأنها تعمل على ربط هذا السجل بمنظومة دعم وتتبع خاصة بكل قطاع إنتاجي".

خطة عمل مقبلة وإجراءات تنظيمية
وأكد أن "من أولويات الوزارة إقفال كل محلات بيع الأدوية الزراعية غير المرخصة"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات لا تستهدف الصيدليات الزراعية القانونية، بل تسعى لتنظيم السوق وحماية الصحة العامة وسلامة الأغذية".

واختتم اللقاء بالتوافق على عقد سلسلة اجتماعات مفتوحة لمتابعة التعاون والتشاور بين الوزارة وممثلي الصيدليات الزراعية، على أن تبدأ مرحلة تطبيق الوصفة الزراعية تدريجيًا ضمن مرحلة انتقالية، تمهيدًا لتثبيتها بشكل نهائي بما يضمن تنظيم السوق، تحسين الإنتاج، وازدهار القطاع الزراعي اللبناني.

أخبار لبنان

تنظيم

الأدوية

الزراعية

أولوية

وطنية

والفوضى

المبيدات

وقفها

LBCI التالي
"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي وطالب بدعم الجيش: لاقرار خطة سياسية وديبلوماسية لحماية لبنان
ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

هاني ترأس الإجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى: الهدف مساعدة الوزارة ودعم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

LBCI
صحف اليوم
2025-09-08

الصادرات الزراعية ضحية تنظيم السير (الأخبار)

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-18

ضبط منتجات زراعية مهربة في سوق قب إلياس بالتعاون بين الجمارك ووزارة الزراعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:14

إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة

LBCI
أمن وقضاء
09:04

وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري

LBCI
أخبار لبنان
08:58

"التيار الوطني الحر" دان العدوان على بليدا وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير الأمني والديبلوماسي

LBCI
أخبار لبنان
08:39

اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية درست آليات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين لضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-17

صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-28

مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٠-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

وليد جنبلاط يستقبل سفير الصين لدى لبنان

LBCI
رياضة
12:13

"أحيانا تأخذني الحماسة": بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو... فينيسيوس يعتذر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:14

إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة

LBCI
أمن وقضاء
09:04

وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري

LBCI
أمن وقضاء
05:01

إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين

LBCI
أمن وقضاء
04:57

آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
04:29

بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء

LBCI
أخبار دولية
02:22

ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:55

لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:40

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه

LBCI
أمن وقضاء
10:08

الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا

LBCI
أخبار لبنان
09:25

رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس

LBCI
أخبار لبنان
06:41

برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية

LBCI
رياضة
10:42

الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي

LBCI
أمن وقضاء
03:43

وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More